ЗС РФ перейшли до оборони на Запорізькому та Херсонському напрямках, — Нацгвардія (відео)

За словами представника НГУ Миколи Уршаловича, за минулий тиждень воїни-гвардійці виконали 460 вогневих завдань, знищили 150 окупантів та вивели з ладу велику кількість ворожої техніки.

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Російські окупаційні війська перейшли в оборону на Запорізькому та Херсонському напрямках. Про це у четвер, 27 квітня, заявив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках, де виконують бойові завдання воїни-гвардійці, ворог перейшов до оборони. Не маючи якихось досягнень на полі бою, окупанти продовжують обстріл наших позицій. А варварські ракетні атаки росіян по цивільних об'єктах і населених пунктах ставлять під загрозу життя мирного населення України", — розповів Уршалович.

За словами представника НГУ, за минулий тиждень підтверджено знищення підрозділами оперативного призначення Нацгвардії близько 150 окупантів, двох артилерійських систем, трьох бронеавтомобілів, польовий склад та три ворожі бліндажі.

Також активно працювала аеророзвідка — за тиждень виявили 234 цілі противника. А воїни 27-ї печерської бригади у взаємодії з артилеристами виявили та знищили чотири самохідні артилерійські установки (САУ), дві гаубиці, шість бронемашин, дві одиниці спеціальної гусеничної техніки та 12 автомобілів росіян.

Крім того, протягом минулого тижня артилеристи НГУ виконали 460 вогневих завдань, внаслідок яких підтверджено знищення близько 80 окупантів, трьох мінометів 120 калібру з розрахунками та двох авто.

Ситуація на Запорізькому та Херсонському напрямах

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ від 27 квітня, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник "засів" в обороні. Водночас окупанти здійснили обстріл понад 30 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Берислав, Козацьке, Токарівка, Антонівка, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, що 27 квітня росіяни обстріляли житловий квартал Херсона. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, унаслідок обстрілу загинув мирний житель. Також було пошкоджено декілька квартир.

Також 27 квітня стало відомо, що в окупованому місті Мелітополі Запорізької області підірвали колаборанта Олександра Міщенка. За словами міського голови Івана Федорова, до початку повномасштабної війни з Росією та захоплення Мелітополя Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Потім він працював на окупантів, його залишили на цій же посаді.

Також нагадаємо, 27 квітня Іван Федоров повідомив, що до Мелітополя заїхали нові підрозділи Збройних сил РФ. Зокрема йдеться про "кадировців", яких поселили у центрі міста.