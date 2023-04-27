Поселили в центре города: в Мелитополь заехали новые отряды "кадыровцев", — мэр Федоров

По словам городского главы, россияне накануне контрнаступления ВСУ решили усилить фильтрационные мероприятия для местных жителей. В некоторые населенные пункты перестали пускать людей без прописки.

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Во временно оккупированный Мелитополь заехали новые подразделения армии российских захватчиков. В частности речь идет о "кадыровцах". Об этом в эфире телемарафона заявил городской глава Иван Федоров 27 апреля.

По его словам с каждым днем в городе становится больше не только российских оккупантов, но и военной техники, которую противник собирается использовать против ВСУ во время атак.

"Новые подразделения оккупационной армии заезжают в город. Буквально вчера в гостиницу "Мелитополь", которая в самом центре города, приехали новые заселявшиеся подразделения "кадыровцев". Также наблюдается постоянное движение техники, которая идет на запорожскую линию фронта", — сказал Иван Федоров.

По его словам, накануне контрнаступления украинских защитников у россиян начинается паника. Отсюда и появляются оборонительные сооружения и минные поля в Энергодаре, Токмаке, Молочанске, Васильевке и так далее.

Кроме того, Российская Федерация на оккупированных территориях усилила фильтрационные мероприятия, тем самым не дает спокойно жить гражданам.

Усилилась пропаганда и на детей. На днях в захваченных населенных пунктах заметили организацию под названием "Волонтеры победы", которая занимается "промыванием мозгов у детей".

"В некоторые села они со вчерашнего дня перестали пускать людей, не имеющих прописки в этих населенных пунктах. Фильтрация усилена по всей территории оккупированной части Запорожской области. Она усилилась примерно 2,5 — 3 недели назад", — уточнил мэр.

Напомним, 24 апреля сообщалось, что оккупанты минируют поля и грунтовые дороги возле Мелитополя. По словам мэра, фермеры уже провели посевную компанию, а теперь не могут обрабатывать землю из-за запрета военных РФ.