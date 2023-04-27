Не вистачає росгвардійців: РФ не здатна контролювати усі окуповані території, — ЗМІ

"Злиті" секретні документи Пентагону свідчать про нестачу бійців у Росгвардії, яка взялася контролювати окуповані українські території. Вороже військо зазнало суттєвих втрат із моменту повномасштабного вторгнення.

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Росія не має можливості контролювати усі окуповані нею території через нестачу особового складу у війську Національній гвардії РФ. Про це з посиланням на оприлюднені секретні дані США повідомили у медіа "Радио Свобода".

За словами журналістів, в одному з документів Пентагону кількість військовослужбовців Росгвардії на території України у серпні 2022 року оцінили у понад 27 тисяч осіб. Однак, за даними американців, з того часу військове формування зазнало суттєвих втрат.

"У повідомленні наголошується: національна гвардія взяла на себе численні додаткові завдання щодо утримання захоплених Росією територій за лінією фронту, що ще більше посилило нестачу особового складу", — передали у ЗМІ.

Також у медіа нагадали, що на окупованих територіях нерідко трапляються замахи на російський військових, внаслідок яких, за підрахунками журналістів, тільки за 2022 рік було вбито 12 силовиків і чиновників.

Нагадаємо, журналісти The Washington Post з посиланням за "злиті" документи США повідомили, що Міноборони РФ прагне залучити 415 тисяч контрактних військових протягом року. Частина з них має поповнити неукомплектовані підрозділи або сформувати нові.

Сьогодні, 27 квітня, у Нацгвардії України повідомили, що російські загарбники перейшли в оборону на Запорізькому та Херсонському напрямках.