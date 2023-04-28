"Вони відверто висловлюють позицію": Ткаченко виступив за співпрацю з "корисними" росіянам

Голова МКІП Олександр Ткаченко зазначив, що "корисні" росіяни не є "хорошими". На його думку, співпраця з ними — це "логічний процес". Водночас білі та чорні списки артистів з РФ посадовець не підтримує.

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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко не проти співпраці у сфері культури з "корисними" росіянами після завершення війни. Про це він заявив журналістам "Інтерфакс-Україна".

"Це не "хороші росіяни", бо хороших росіян не буває, а "корисні росіяни" — вони є, вони відверто висловлюють свою позицію. Це артисти, письменники, і надалі якась співпраця з ними — це абсолютно нормальний, логічний процес, тому що вони розділяють цінності, які розділяє українське суспільство", — пояснив Ткаченко.

"Корисними" міністр вважає росіян, як критикують Путіна та не підтримують втручання Росії у внутрішні справи інших країн. Тих діячів культури з РФ, які зайняли "нейтральну" позицію та нібито не підтримують жодну зі сторін конфлікту, на думку голови МКІП, не потребуватимуть в Україні "ще досить довго".

"Окрім того, громадська думка, яка в Україні дуже сильно впливає на прийняття будь-яких політичних рішень на рівні держави, буде на стороні того, щоб не користуватися послугами "мовчунів" і так званих z-патріотів", — зазначив Ткаченко.

Посадовець підкреслив, що нині важко сказати, наскільки популярними на стрімінгових сервісах будуть російські пісні та чи будуть українці переглядати на піратських ресурсах ворожі фільми.

"Якщо ми будемо виробляти українськомовний контент, зокрема і присвячений актуальним темам, будемо співпрацювати з провідними західними інституціями, то тренд буде змінюватися. Ми уже зараз бачимо більше уваги до українських виконавців", — додав міністр.

На думку Ткаченка, коли Україна починає створювати чорні та білі списки артистів, вона перетворюється на "дуже специфічну державу".

"Інша справа санкції, які накладені, це зрозумілий процес. Маєш санкції — все, до побачення. Все інше — це громадянське суспільство", — заявив посадовець.

Голова МКІП розповів, що депутати неодноразово обговорювали регулювання культурної сфери. За його словами, під час діалогу виникало багато запитань, зокрема, за якими ознаками визначати "мовчунів". Він вважає це "пострадянською системою мислення".

"Є законодавчі регуляторні механізми — санкції. Якщо щось інше — це робота громадянського суспільства, міністерства з промоутерськими компаніями, які опікуються привезенням цих артистів, роз'яснювальна робота в інформаційній площині", — пояснив Ткаченко.

Також він зазначив, що були артисти, які не представляють "рускій мір" та приїжджали в Україну після повномасштабного вторгнення РФ виступати у метро.

Нагадаємо, 28 квітня голова МКІП Олександр Ткаченко заявив, що Telegram "потребує реально експертного обговорення". Він поскаржився на велику кількість анонімних телеграм-каналів, у яких спостерігається велике зростання російських активностей.

Віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук повідомила, що в Україні заміновано понад 170 тисяч квадратних кілометрів території. За її словами, на розмінування потрібно 40 млрд доларів, і без міжнародної підтримки країна не впорається.