"Запрошуємо до діалогу": Ткаченко закликає до регулювання роботи Telegram в Україні

За словами міністра культури та інформаційної політики, представники Telegram поки не йдуть на контакт з його відомством, оскільки вони знаходяться поза зоною контролю і їм це нецікаво.

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У п'ятницю, 28 квітня, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко запропонував підключити експертну оцінку до взаємодії держави з месенджером "Telegram". Про це він заявив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Telegram створив у собі спільноту, що закрита від суспільства, в той час коли, всі медіа, які підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому Telegram – це питання, яке потребує реально експертного обговорення", — зазначив Ткаченко, відповідаючи на запитання, чи є у міністерства бачення, як ставитися до Telegram, що набирає популярності.

За словами міністра, соціальна мережа хороша тим, що має можливість швидко доносити інформацію, зокрема для населення, яке зараз перебуває на окупованих територіях.

Проте, з іншого боку, існує дуже багато анонімних телеграм-каналів, у яких спостерігається велике зростання російських активностей.

"Які б вони не були в Facebook або Google, але вони є — і ми, принаймні, знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися з приводу Telegram — це питання непросте", — зазначив міністр.

На питання, чи буде введена якась заборона, чи державний контроль за Telegram, Ткаченко пояснив, що мав на увазі не заборону, а скоріше певне регулювання.

"Telegram-канали збирають кошти, і ми не знаємо, чи сплачують вони податки — це перше питання. Друге — це знову-таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством і розуміння того, яким чином ця взаємодія відбувається", — заявив міністр.

Він додав, що поки що так зване регулювання Telegram знаходиться на стадії обговорень на рівні "давайте поговоримо", оскільки представники Telegram не пішли на діалог з міністерством культури та інформаційної політики.

"Їм це не потрібно, тому що вони зараз повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці. Користуючись нагодою запрошуємо їх до діалогу", — додав голова відомства.

На питання про чутки про зв'язок Telegram з російськими спецслужбами, Ткаченко заявив, що представники влади точної інформації про це не мають.

Нагадаємо, в грудні минулого року експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун розповів Фокусу, як за допомогою месенджера Telegram в інтернет потрапляють усі дані користувачів про листування.

У січні 2023 року Фокус писав про те, як не стати жертвою атаки фішинга в Telegram.