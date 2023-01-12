Месенджер Telegram знову атакують хакери: як не стати жертвою зламу

Хакери виманюють особисті дані користувачів за допомогою атаки фішингу.

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Ні для кого не секрет, що месенджер Telegram один із найпопулярніших в Україні. За даними агентства Kantar за 2022 рік, він посідає друге місце одразу після Viber. Тому хакери приділяють творінню Павла Дурова особливу увагу, адже він соціальніший, ніж "улюблений месенджер домогосподарок", а значить і жертв для фішингу значно більше.

Щобільше, Telegram давно став подібністю до соціальної мережі зі своїми спільнотами, групами та зручним інструментом для маркетологів, а значить хакерам є чим поживитися. Не минає і місяця, щоб месенджер не накрила чергова атака фішинга (спроба обманом змусити користувача зайти на шкідливий сайт).

І ось чергова напасть не змусила на себе довго чекати. Принаймні, про це попереджає у Twitter користувач із нікнеймом Мольфар. Він провів мінірозслідування в міру своїх сил, і ось що з'ясував.

Зловмисники діють "за класикою". За допомогою фейкових (або зламаних) акаунтів розсилають у чати різних груп та каналів прохання проголосувати за користувача у конкурсі. Природно, фішингове посилання переадресовує жертву на заражений ресурс.

[ + – ] Хакери заманюють жертву розсилкою повідомлень у чати та групи Фото: Соцмережi

Як пише Мольфар, при переході за посиланням вантажиться відкритий код Telegram Web з Github, але фахівець одразу помітить криптомайнер.

[ + – ] Фішингове посилання веде на хакерський QR-код та сторінку з криптомайнером Фото: Соцмережi

Саме посилання з фішингового повідомлення веде на хостингові сервери CloudFlare і отримати детальнішу інформацію про власника нового домену у Мольфара не вийшло — хостер надійно захищає інформацію про власника.

[ + – ] Сам хакерський домен нової реєстрації, але дізнатися власника не вдалося

Якщо трохи пограти з фейковими номерами, то вилазять помилки API месенджера, а Мольфар вдалося навіть знайти хакерський шматок коду, який зловмисник приписав до оригінального коду з Github.

[ + – ] До оригінального коду Telegram Web хакери приписали свій Фото: Соцмережi

Автор мінірозслідування стверджує, що суть фішингу зводиться до того, щоб змусити людину авторизуватися за підробленим посиланням через месенджер. Тільки в момент авторизації дані для входу будуть злиті на піддомен хакерів.

Однак, якщо у жертви встановлений будь-який захист аутентифікації, то фішингове посилання перекидає його на інший ресурс, де на фейковій сторінці в стилі Telegram йому потрібно відповісти на особисті питання, за допомогою яких потім кіберзлочинці спробують отримати доступ до його облікового запису за допомогою. відновлення пароля".

[ + – ] Хакери намагаються вивудити особисті дані, щоб за допомогою функції відновлення пароля заволодіти обліковим записом Фото: Соцмережi

Мольфар зазначає, що отримавши доступ до облікового запису жертви, хакери так само отримують все його листування, включаючи вкладення. А всі ми знаємо, як зручно зберігати в папці "Збережене" скріншоти паспорта та дані кредитних карток. Зручно, але не безпечно!

В черговий раз нагадуємо, що в жодному разі не можна переходити за подібними посиланнями і авторизуватися за незрозумілими QR-кодами навіть за найменшої підозри! І тим більше відповідати на питання, які допоможуть зловмисникам отримати доступ до вашого облікового запису знаючи особисті дані та відповіді на секретні питання.

Раніше Фокус повідомляв, що хакери зламали топлікарню Білорусі: злили ПЛР-тести Лукашенка та його сина.