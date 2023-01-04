Хакери зламали топ лікарню Білорусі: злили ПЛР-тести Лукашенка та його сина

Олександр та Микола Лукашенко отримували довідки напередодні зустрічей із Володимиром Путіним. Час видачі свідчить, що їх виписували без проведення аналізів.

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31 грудня хакери, пов'язані з групою під назвою "Об'єднаний штаб опору" (ОШО), зламали сайт медичного центру Управління справами президента Білорусі та викрали дані, включаючи дані про тестування Олександра Лукашенка на коронавірус. Подробиці наводить білоруське видання " Дзеркало ".

Республіканський клінічний медичний центр Управління справами президента (РКМЦ) — це медзаклад для вищого керівництва Білорусі. Напередодні Нового року на його сайті з'явилося послання від хакерів, які вимагали звільнити політичних в'язнів та позбавити влади сім'ю Олександра Лукашенка.

"Клініка випотрошена. Дякую за інформацію", — зазначив автор, який назвався Фіделем. 3 січня телеграм-канал " Аліса розповідає " опублікував архів з електронними довідками про ПЛР-тестування на COVID-19 Олександра Лукашенка та його сина Миколи, нібито опубліковані "ОШО". Як зазначає "Дзеркало", на справжність довідок вказують QR-коди, які ведуть сайт РКМЦ. Документи оформлені у стандартній формі російською та англійською мовами, містять ім'я лікаря, результати аналізу, час тестування та видачі результату.

[ + – ] Документ, злитий хакерами, що стосується стану здоров'я Олександра Лукашенка Фото: Скриншот

Аналітики звернули увагу, що практично всі ПЛР-тести проводились перед зустрічами Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. До вересня 2021 року вони обходилися одним аналізом, але пізніше білоруському політику доводилося проходити тестування двічі-тричі. Олександр і Микола Лукашенко часто отримували довідки одночасно з точністю до хвилини. Деякі довідки видані в різні дні, але в той самий час, що підозріло. В окремих випадках зазначено однаковий час тесту та видачі довідок, що фізично неможливо, адже дослідження зразків займає кілька годин.

Фото: Зеркало

"Довідки про тестування Лукашенка виписувалися абияк. Іноді довідка виписувалася заздалегідь, до того, як настав день тестування. Часто переплутані номери документів. З цього ми можемо зробити припущення, що вусатий, як завжди, клав на правила Кремля, тести не проходив, і просто генерував папірці про проходження ПЛР-тесту", — зазначають дослідники.

Перед більшістю особистих зустрічей Путіна та Лукашенка син останнього, Микола також проходив ПЛР-тести, передбачається, що батько брав його з собою. А от перед заходами, коли політики не зустрічалися особисто, Лукашенко-молодший перевірку на коронавірус не проходив.

У червні хакери зламали десятки урядових органів та КДБ Білорусі. Угруповання Anonymous стверджує, що таким чином покарало білоруських чиновників та силовиків за допомогу Росії у нападі на Україну.