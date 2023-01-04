Хакеры взломали топ-больницу Беларуси: слили ПЦР-тесты Лукашенко и его сына

Александр и Николай Лукашенко получали справки накануне встреч с Владимиром Путиным. Время выдачи говорит о том, что их выписывали без проведения анализов.

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31 декабря хакеры, связанные с группой под названием "Объединенный штаб сопротивления" (ОШС), взломали сайт медицинского центра Управления делами президента Беларуси и похитили данные, включая данные о тестировании Александра Лукашенко на коронавирус. Подробности приводит белорусское издание "Зеркало".

Республиканский клинический медицинский центр Управделами президента (РКМЦ) — это медучреждение для высшего руководства Беларуси. Накануне Нового года на его сайте появилось послание от хакеров, которые потребовали освободить политических заключенных и лишить власти семью Александра Лукашенко.

"Клиника выпотрошена. Спасибо за информацию", — отметил автор, назвавшийся Фиделем. 3 января телеграм-канал "Алиса рассказывает" опубликовал архив с электронными справками о ПЦР-тестировании на COVID-19 Александра Лукашенко и его сына Николая, якобы опубликованные "ОШС". Как отмечает "Зеркало", на подлинность справок указывают QR-коды, ведущие на сайт РКМЦ. Документы оформлены в стандартной форме на русском и английском языках, содержат имя врача, результаты анализа, время тестирования и выдачи результата.

[ + – ] Документ, слитый хакерами, который касается состояния здоровья Александра Лукашенко Фото: Скриншот

Аналитики обратили внимание, что практически все ПЦР-тесты проводились перед встречами Александра Лукашенко и Владимира Путина. До сентября 2021 года они обходились одним анализом, но позднее белорусскому политику приходилось проходить тестирование по два-три раза. Александр и Николай Лукашенко часто получали справки в одно и то же время с точностью до минуты. Некоторые справки выданы в разные дни, но в одно и то же время, что подозрительно. В отдельных случаях указаны одинаковое время теста и выдачи справок, что физически невозможно, ведь исследование образцов занимает несколько часов.

Фото: Зеркало

"Справки о тестировании Лукашенко выписывались абы как. Иногда справка выписывалась заранее, до того, как наступил день тестирования. Часто перепутаны номера документов. Из этого мы можем сделать предположение, что усатый, как всегда, клал на правила Кремля, тесты не проходил, и просто генерировал бумажки о прохождении ПЦР-теста", — отмечают исследователи.

Перед большинством личных встреч Путина и Лукашенко сын последнего, Николай, также проходил ПЦР-тесты, предполагается, что отец брал его с собой. А вот перед мероприятиями, когда политики не встречались лично, Лукашенко-младший проверки на коронавирус не проходил.

В июне хакеры взломали десятки правительственных органов и КГБ Беларуси. Группировка Anonymous утверждает, что таким образом наказала белорусских чиновников и силовиков за помощь России в нападении на Украину.