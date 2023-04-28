"Приглашаем к диалогу": Ткаченко призывает к регулированию работы Telegram в Украине

По словам министра культуры и информационной политики, представители Telegram пока не идут на контакт с его ведомством, поскольку они находятся вне зоны контроля и им это неинтересно.

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В пятницу, 28 апреля, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил подключить экспертную оценку к взаимодействию государства с мессенджером "Telegram". Об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина".

"Telegram создал в себе сообщество, которое закрыто от общества, в то время когда все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты, известны их владельцы, есть определенная отчетность и т.д. Поэтому Telegram – это вопрос, требующий реально экспертного обсуждения", — отметил Ткаченко, отвечая на вопрос, есть ли у министерства видение, как относиться к набирающему популярность Telegram.

По словам министра, социальная сеть хороша тем, что имеет возможность быстро доносить информацию, в том числе для населения, которое прибывает сейчас на оккупированных территориях.

Однако, с другой стороны существует очень много анонимных телеграмм-каналов в которых наблюдается большой рост российских активностей.

"Какой бы она ни была в Facebook или Google, но она есть – мы, по крайней мере, знаем, к кому обращаться. К кому обращаться в Telegram — этот вопрос непростой", — отметил министр.

На вопрос, будет ли введен какой-либо запрет или государственный контроль по Telegram, Ткаченко объяснил, что имел в виду не запрет, а скорее определенное регулирование.

"Telegram-каналы собирают средства, и мы не знаем, платят ли они налоги — это первый вопрос. Второй — это опять-таки с точки зрения прозрачности, собственности, сотрудничества с обществом и понимания того, каким образом это взаимодействие происходит", – заявил министр.

Он добавил, что пока так называемое регулирование Telegram находится на стадии обсуждений на уровне "давайте поговорим", поскольку представители Telegram не пошли на диалог с министерством культуры и информационной политики.

"Им это не нужно, потому что они находятся сейчас полностью вне зоны регулирования. Им это не интересно, они существуют в своем пузыре. Пользуясь случаем приглашаем их к диалогу", — добавил глава ведомства.

На вопрос о слухах о связи Telegram с российскими спецслужбами, Ткаченко заявил, что у представителей власти точной информации об этом нет.

Напомним, в декабре прошлого года эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал Фокусу, как при помощи мессенджера Telegram в интернет попадают все данные пользователей о переписках.

В январе 2023 года Фокус писал о том, как не стать жертвой фишинговой атаки в Telegram.