"Они откровенно выражают позицию": Ткаченко выступил за сотрудничество с "полезными" россиянами

Глава МКИП Александр Ткаченко отметил, что "полезные" россияне не являются "хорошими". По его мнению, сотрудничество с ними — это "логический процесс". В то же время белые и черные списки артистов из РФ чиновник не поддерживает.

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко не против сотрудничества в сфере культуры с "полезными" россиянами после войны. Об этом он заявил журналистам "Интерфакс-Украина".

"Это не "хорошие россияне", потому что хороших россиян не бывает, а "полезные россияне" — они есть, они откровенно выражают свою позицию. Это артисты, писатели, и в дальнейшем какое-то сотрудничество с ними — это абсолютно нормальный, логический процесс, потому что они разделяют ценности, разделяемые украинским обществом", — объяснил Ткаченко.

"Полезными" министр считает россиян, критикующих Путина и не поддерживающих вмешательство России во внутренние дела других стран. В тех деятелях культуры из РФ, которые заняли "нейтральную" позицию и якобы не поддерживают ни одну из сторон конфликта, по мнению главы МКИП, не будут нуждаться в Украине "еще достаточно долго".

"Кроме того, общественное мнение, которое в Украине очень сильно влияет на принятие каких-либо политических решений на уровне государства, будет на стороне того, чтобы не пользоваться услугами "молчунов" и так называемых z-патриотов", — отметил Ткаченко.

Чиновник подчеркнул, что сейчас трудно сказать, насколько популярными на стриминговых сервисах будут российские песни и будут ли украинцы просматривать на пиратских ресурсах вражеские фильмы.

"Если мы будем производить украиноязычный контент, в том числе и посвященный актуальным темам, будем сотрудничать с ведущими западными институтами, то тренд будет меняться. Мы уже сейчас видим больше внимания к украинским исполнителям", — добавил министр.

По мнению Ткаченко, когда Украина начинает создавать черные и белые списки артистов, она превращается в "очень специфическое государство".

"Другое дело санкции, которые наложены, это понятный процесс. Есть санкции — все, до свидания. Все остальное — это гражданское общество", — заявил чиновник.

Глава МКИП рассказал, что депутаты неоднократно обсуждали регулирование культурной сферы. По его словам, во время диалога возникало много вопросов, в частности, по каким признакам определять "молчунов". Он считает это постсоветской системой мышления.

"Есть законодательные регуляторные механизмы — санкции. Если что-то другое — это работа гражданского общества, министерства с промоутерскими компаниями, которые привозят этих артистов, разъяснительная работа в информационной плоскости", — объяснил Ткаченко.

Также он отметил, что были артисты, которые не представляют "русский мир" и приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ выступать в метро.

Напомним, 28 апреля глава МКИП Александр Ткаченко заявил, что Telegram "нуждается в реально экспертном обсуждении". Он пожаловался на множество анонимных телеграмм-каналов, в которых наблюдается большой рост российских активностей.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что в Украине заминировано более 170 тысяч квадратных километров территории. По ее словам, на разминирование нужно 40 млрд долларов и без международной поддержки страна не справится.