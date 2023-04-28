"Верните Шкарлета": ректор НАУ раскритиковал студентов за шутку про экс-министра (видео)

Студенты разыграли юмористическую сцену, в которой упомянули бывшего министра образования Сергея Шкарлета. Руководству университета шутка не понравилась: ректор Максим Луцкий заявил со сцены, что "здесь политики не будет".

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В сети опубликовали видео с фестиваля "Студвесна" в Национальном авиационном университете. Студенты НАУ в юмористической сценке обыграли протесты, экс-министра образования Сергея Шкарлета и незаконную застройку территории вуза. Об этом известно из обнародованной части выступления.

В разыгранной студентами сцене журналистка якобы общается с митингующими. Один из них во время разговора достает плакат с надписью "вєрнітє Шкарлєта".

Другой митингующий критикует первого за ошибки, поэтому он переворачивает плакат — и там можно увидеть портрет экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Это с прошлого митинга осталось", — оправдывается митингующий, отбрасывая плакат.

На видео можно слышать, как присутствующие в зале зрители смеются над шутками студентов. Однако руководство университета юмор не оценило.

Шутки о застройке территории НАУ и Шкарлете: реакция ректора Луцкого

Видео дальнейшей реакции ректора НАУ Максима Луцкого опубликовала в соцсетях народный депутат Ксения Семенова. Она написала, что руководитель вуза угрожал студентам за шутки на общественно важные темы.

"Пока Табачник вписывается в новые российские реалии, его кум продолжает московские традиции прямо в сердце столицы Украины. Теперь все шутки нужно согласовывать с начальством. В лучших традициях Януковича", — заявила Семенова.

В посте говорится об экс-министре образования Дмитрие Табачнике, занимавшем пост во времена Виктора Януковича. Недавно стало известно, что он присоединился к оккупационным властям в Запорожской области и баллотируется в депутаты от вражеской партии "Единая Россия".

На видео ректор НАУ выражает возмущение из-за того, что во время выступления студент отбросил плакат.

"Если я еще раз увижу, что фамилия министра бросается на пол, за себя не ручаюсь", — заявил Луцкий.

Далее он начал объяснять студентам, как "много сделал" бывший министр образования. Из реакции зрителей ясно, что с таким утверждением они не согласны.

"Здесь политики не будет", — констатировал ректор.

Напомним, глава МКИП Александр Ткаченко выступил за сотрудничество с "полезными" россиянами в сфере культуры после войны. В то же время он подверг критике белые и черные списки артистов из РФ.

Недавно, 26 апреля, в медицинском университете имени Богомольца ответили на запрос журналистов по образованию Спартака или Александра Субботы. Блогер вел подкаст о психологии, однако был обвинен в сети в мошенничестве.