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Украина

Медицинское образование Спартака Субботы: в университете имени Богомольца ответили (фото)

Спартак Суббота, Александр Суббота
Фото: Соцсети | Университет имени Богомольца не владеет информацией о медицинском образовании Спартака Субботы.

Автор подкаста о психологии отмечал, что учился в медицинском университете имени Богомольца. В госпредприятии, которое распоряжается базой по вопросам образования, данные о Субботе назвали "информацией с ограниченным доступом", однако в самом университете ответили.

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Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца нет данных о медицинском образовании блогера Спартака Субботы. Об этом известно из ответа образовательного учреждения на запрос журналистов "Бабель", опубликованного 26 апреля.

"Психолог Спартак Суббота, обвиняемый в мошенничестве, предположительно, не учился в медицинском университете имени Богомольца. На запрос "Бабеля" там ответили, что администрация ничего не знает о его медицинском образовании", — отметили в медиа.

Запрос журналистов касался личности с именем Спартак Суббота или Александр Суббота. В администрации университета сообщили, что не владеют информацией об образовании этого человека.

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Ответ университета имени Богомольца на запрос об образовании Спартака Субботы
Фото: Бабель

"Бабель" также направил запрос в государственное предприятие "Инфоресурс", являющееся единственным администратором базы по вопросам образования. Там журналистам отказали в предоставлении данных "с ограниченным доступом".

"Сам Суббота отмечал, что учился в университете имени Богомольца", — подчеркнули в медиа.

Напомним, Спартака Субботу обвиняют в мошенничестве. Гештальт-терапевт Илья Полуденный опубликовал расследование, в котором подверг сомнению медицинское образование блоггера.

После публикации расследования соавтор подкаста Евгений Янович объявил о закрытии проекта и попросил прощения у аудитории.

Спартак Суббота назвал расследование "художественным произведением" и заявил о подготовке к защите себя в суде. Издательство "Вихола" после скандала объявило о прекращении сотрудничества с ним.