Несуществующие регалии и работа с ОПЗЖ: вышло расследование о психологе Спартаке Субботе (фото, видео)

Психолог Илья Полуденный провел собственное расследование и утверждает, что Спартак Суббота намеренно вводил украинцев в заблуждение, фальсифицируя данные о своем образовании, научных регалиях и профессиональном опыте. Кроме того Суббота, по информации психолога Артема Осипяна, принудил одну из своих клиенток к сексу.

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Известный в Украине психолог и блогер Спартак Суббота больше 10 лет занимался инфомошенничеством, создавая себе образ эксперта в сфере психологии. Об этом идет речь в расследовании, которое провел гештальт-терапевт и психолог Илья Полуденный.

В своем расследовании Полуденный приводит несколько кейсов, которые, по его мнению, свидетельствуют о нечестности Спартака Субботы в отношении своей аудитории.

Расследование Ильи Полуденного: о чем в нем идет речь

Спартак Суббота пытался скрыть свое сотрудничество с пророссийской партией ОПЗЖ. Так, в интервью, вышедшему в эфир 9 октября 2022 года, психолог утверждал о том, что не знал о связях Института когнитивного моделирования, с которым сотрудничал, с этой политической силой. Мужчина утверждал, что не интересуется политикой и не разбирается в этой теме. Однако еще 1 февраля 2019 года, за семь месяцев до начала сотрудничества с Институтом, Спартак был приглашен как эксперт, чтобы осветить тему факторов, которые влияют на политический выбор избирателя. Кроме того, 4 апреля 2019 года в публикации журнала "Главком" Суббота позиционировал себя как политический психолог. Также мужчина в 2019 году на своей странице в Фейсбуке неоднократно обращался к темам, на прямую связанных с выборами, рейтингами политиков и политическими партиями.

Спартак Суббота сотрудничал с организацией, связываемой со скрытым пиаром политических сил. Речь идет об аналитическом исследовательском центре "Seetarget", в публикациях которого Субота фигурирует как психоаналитик. Заметим, что организация "Seetarget" оказалась в списке псевдопиарщиков и псевдосоциологов из-за инцидента, связанного с выборами мэра Киева в 2019 году. Тогда аналитики организации занизили количество голосов, которые набрал Виталий Кличко.

Кроме того психолог Спартак Суббота попал в скандал из-за того, что пять лет озвучивал неправдивую информацию о якобы полученной степени кандидата наук. Как минимум с сентября 2017 года он позиционировал себя как кандидата психологических наук. В этом же году у него даже взяли интервью, как у самого молодого кандидата наук в Украине. Хотя это научное звание, согласно указу Министерства образования и науки, ему присвоили только 7 апреля 2022 года.

По информации расследователя Спартак Суббота для получения кандидатской степени публиковался в научном журнале, зарегистрированном по адресу церкви. В тексте своей диссертации в списке опубликованных работ мужчина указал "American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research". Однако материалы этого издания расположены на украинских серверах и управляется украинцами из Украины, но с американским физическим адресом. Более того, по адресу, где якобы должна была находиться редакция научного журнала, располагается Украинская церковь Святого Владимира.

Также психолог Спартак Суббота озвучивал неправдивую информацию о своих публикациях в Scopus — единой библиографической и реферативной базе данных рецензируемой научной литературы. Его фамилии нет в общей базе ресурса.

Спартак Суббота получал научные регалии благодаря содействию своего научного руководителя Виталия Лунева — доцента, кандидата психологических наук и заслуженного работника образования и науки в РФ. По словам расследователя, у Субботы есть акт внедрения результатов кандидатской работы в организации, бенефициаром которой является его научный руководитель. К слову, с Виталиием Луневым, по информации Полуденного, психолог продолжает сотрудничать и сейчас.

Кроме того Илья Полуденнов утверждает. что Спартак Суббота распространяет псевдонауку. Расследователь, обработав существующую информацию о кандидатской диссертации психолога, пришел к выводу, что он в своей работе формулирует сомнительные научные выводы.

"Если сравнивать то, что транслирует Спартак Суббота в роли подкастера в публичном пространстве, с тем, что он пишет в своих научных работах и к каим выводам приходит, то заметны настолько существенные противоречия во взглядах, что становится трудно представить, что это коммуницирует один и тот же человек", — пишет Полуденный.

Из этого следует, что Спартак Суббота с большой вероятностью не писал те научные работы, которые опубликованы под его именем. Потому как в публичном пространстве он признает достояние, теорию и практический смысл исключительно когнитивно-поведенческой психологии. Однако в своих научных публикациях психолог подчеркивает важность влияния на развитие современной психотерапии гуманистической психологии, являющейся совершенно другим течением.

В расследовании также есть информация о том, что Спартак Суббота, который позиционирует себя экспертом в сфере психологи, таковым не является. Он неправильно понимает профессиональный термин "контрзависимость" и создает у зрителя пристрастное отношение к гештальт-терапевтам.

Психолог также не чуждается недобросовестной конкуренции, так как он в публичном пространстве унижает один метод психотерапии в пользу другого, в пределах которого работает.Тогда как метод, в котором работает Спартак Суббота, создан на основе унижаемого им метода.

Илья Полуденнов уверен, что Спартак Суббота не специалист в отрасли когнетивно-поведенчиской терапии. Он не состоит в сообществе когнитивно-поведенческих терапевтов и не аккредитован как когнитивно-поведенческий терапевт. Также он — не член Ассоциации когнитивно-поведенческих терапевтов с 2019 года.

Автор расследования также утверждает, что Спартак Суббота лжет, о том, что имеет медицинское образование врача-психиатра и медицинского психолога. Как минимум с 2017 года мужчина позиционирует себя как психиатр и медицинский психолог. Он делает это через сервисы медицинских услуг, собственные платформы и через медиа как коммерческие, так и государственные. По словам Субботы, в 15 лет он поступил в Национальный медицинский университет имени Богомольца. Но, по информации расследователя, эта утверждение документально не подтверждено. Кроме того, Илья Полуденный нашел очевидцев, которые подтвердили, что Суббота получил высшее образование в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова. Там он как студент очной формы обучения изучал психологию.

Таким образом, резюмирует Илья Полуденнов, Спартак Суббота намеренно вводил людей в заблуждение тем, что позиционировал себя как психотерапевт группы быстрого реагирования СБУ. Он даже успел прочитать лекции полицейским в Кривом Роге и курсантам Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

По итогам проведенного расследования Илья Полуденный написал следующее.

"Спартак Суббота обманул десятки журналистов и интервьюеров, которым казалось, что они ведут с ним интеллектуальные беседы; работодателей, психологов, педагогов, госслужащих, издательств, коллег из проектов, сотни тысяч зрителей, в том числе юного возраста", — написал Полуденный.

Реакция Спартака Субботы на расследование Полуденного

На расследование гештальт-терапевта Ильи Полуденного уже отреагировал сам фигурант. Он записал соответсвующее видео.

По словам Субботы, опубликованная информация — "не первый хейт" в его сторону и он все сможет выдержать. Но его очень задело то, что обидели его аудиторию.

"Если человек завидует — это его проблема. Я не позволю обижать людей, свою аудиторию. Не позволю ее обзывать и делать выводы о тех людях, которые меня слушают", — сказал он.

Заметим, что Спартак Суббота никак не подтвердил и не опровергнул ту информацию, которую о нем озвучил коллега. Также он признался, что даже полностью не читал материал о себе. По словам Субботы, основную информацию, поданную в расследовании Полуденного, он узнал от помощницы.

На скандал с Суботтой отреагировало украинское издательство

Издательство "Віхола", в котором издавались книги психолога Субботы также отреагировало на резонансное расследование о нем. Соответсвующая информация появилась на официальной странице издательства в Фейсбуке.

"Друзья, сегодня в СМИ появился материал по одному из наших авторов — Спартаку Субботе. Мы обратились к Спартаку с просьбой объяснить все изложенные в статье факты. Детальнее о наших дальнейших действиях расскажем впоследствии", — говорится в сообщении.

Украинское издательство, в котором выходили книги "психолога" Субботы отреагировало на расследование о нем Фото: Скриншот

Как психолог Спартак Суббота попал в секс-скандал

Психолог Артем Осипян, который знает Спартака Субботу лично, рассказал о том, что психотерапевт принудил одну из своих клиенток к сексу.

"Одна из таких клиенток ко мне ходила, уже прошла несколько консультаций, и в какой-то момент она мне сказала: "Знаете, мне очень трудно доверять психологам, психотерапевтам". Я начал деликатно спрашивать. И она сказала: "Был один психолог, психотерапевт, с которым у меня были хорошие отношения, но потом это романтизировалось, и у нас уже были такие романтические-сексуальные отношения", — рассказал Осипян.

По его словам, он был возмущен таким поведением коллеги.

"Это не было случайно, как, знаешь он влюбился в клиентку и не выдержал. Это было что-то провокационное. Он подавал это типа он таким образом ее лечит от чего-то", — добавил Осипян.

Спартак Суббота: чем он известен в Украине

Спартак Суббота (имя при рождении, которое он сменил в 2014 году, — Александр) позиционирует себя как психотерапевт по когнитивно-поведенческой терапии, исследователь и специалист в области психического здоровья, психотерапии и психиатрии.

Широкую известность получил благодаря проекту "Подкаст Терапия", который на Ютубе ведет вместе с Евгением Яновичем. По состоянию на апрель 2023 ютуб-канал Спартака Субботы насчитывает 525 тыс. пользователей.

Известно, что мужчина родился 10 февраля 1992 года в Хабаровске (РФ).

По информации, которую озвучивал сам Александр (Спартак) Суббота, в 2006 году он закончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. А в 2014 году — интернатуру по специальности "Психиатрия" в Медицинском университете им. Александра Богомольца.

Кроме того, в 2016 году он якобы получил документ об окончании магистратуры Университета Ниццы.

В Украине ведет частную практику врача-психотерапевта, в частности специализируется на депрессии, панических расстройствах, обсессивно-компульсивном расстройстве, расстройствах сексуального спектра, фобиях, травмах, расстройствах пищевого поведения, низкой самооценке.

Также позиционирует себя как специалист, который изучает психологию серийных убийц.

Кроме того Спартак Суббота — бывший советник экс-главы Минздрава Украины Максима Степанова и главы Минздрава Украины Виктора Ляшко.

В 2021 году в издательстве "Віхола" вишла его книга "Прекрати это. Как распознать насилие и противодействовать ему".

Спартак (Александр) Суббота был женат на девушке по имени Анна. По его словам, он познакомился со своей будущей женой случайно. Анна приехала в Киев и искала место, где можно переночевать. Ее подруга познакомила девушку с Александром. Она осталось у мужчины на ночь. Через несколько месяцев после этого Анна и Спартак рассписались. Брак пары длился два года. После этого молодые люди расстались. По словам самого Спартака, из-за разницы в мироощущении и взглядах. Так, Анна была не против детей, а сам Спартак признался в том, что не хотел становиться отцом.

Александр Суббота в 2014 году извенил свое имя на "Спартак". Мужчина стал известен в Украине как психотерапевт и психиатр

Напомним, в декабре 2022 года украинского писателя Доржа Бату обвинили в фальсификации биографии. По словам публициста Виктора Трегубова, Бату якобы выдумал, что работает над секретным объектом в космической сфере.

Также мы писали о том, что голландский психолог Дидерик Стапель массово фальсифицировал данные своих исследований. После того. как данные о фальсификации стали достоянием общественности, он добровольно отказался от своего ученого звания доктора философии по специальности социальная психология.