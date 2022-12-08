"Не работал в NASA": украинского писателя Доржа Бату обвинили в фальсификации биографии

По словам публициста Виктора Трегубова, Бату якобы выдумал, что работает над секретным объектом в космической сфере. Писатель, проживающий в США, все отрицает и готов судиться.

Related video

Журналист Виктор Трегубов заявил, что украинский писатель бурятского происхождения Андрей Васильев, известный под псевдонимом Дорж Бату, якобы придумал свою биографию. Сам писатель все обвинения в свой адрес категорически отвергает.

Что рассказал Трегубов о Дорже Бату?

В своей публикации на Facebook 7 декабря Виктор Трегубов написал, что Дорж Бату никогда не работал в NASA, как он заявляет, а герои его книг, которых он преподносит как реальных людей, являются полностью придуманными персонажами.

"Он заявляет, что является ученым, работавшим в NASA, а сейчас работающим над секретным проектом в космической отрасли. Забегая вперед: нет, не работал", — говорит публицист.

[ + – ] Дорж Бату до 2013 года работал журналистом — сначала в Украине, а потом в США

Также, по его словам, писатель в целом не имеет никакого отношения к космической сфере и Национальной гвардии США.

В качестве аргумента Трегубов рассказывает о своем импровизированном расследовании о существовании командира 103-го авиаполка Нацгвардии США (Flying Yankees) полковника Вескотта, который является одним из персонажей романов писателя.

В Facebook-группе "Новое войско", участниками которой были Трегубов и Бату, писатель рассказал историю о полковнике, якобы выдавая ее за полностью реальную ситуацию. После этого Трегубов попросил Бату показать какие-то фотографии Вескотта. Писатель сначала оправдывался тем, что тот не любит фотографироваться, но потом прислал один снимок. Трегубов воспользовался поиском по фото в поисковой системе и выяснил, что снимок сделали в 2013 году во время визита Flying Yankees в Австралию, однако в описании поездки полковник Вескотт не упоминался. Также о нем якобы нет упоминаний на сайте Нацгвардии США.

[ + – ] Писатель уверяет, что не раскрывает имена людей, которые стали прототипами для его персонажей

"Чуйка меня не подвела — Вескотта не существовало. Я спросил Андрея, что это было. Андрей заверил меня, что скоро все докажет — и через несколько дней я внезапно оказался у него в бане", — уверяет Трегубов.

Как считает украинский публицист, автор книг набирает социальный и частично финансовый капитал на откровенной лжи, выдавая своих персонажей за реальных людей. Так, по заявлению Трегубова, Бату продавал "артефакты полковника Вескотта".

"Я уважаю право автора на художественный вымысел. Но во всех тех случаях, когда Андрей ссылается на их [своих героев] реальное существование, к примеру, продает "цветок из берета Вескотта", как он сейчас делает, — он жульничает. Даже если эти деньги потом действительно перечисляет на ВСУ", — утверждает автор публикации.

[ + – ] Виктор Трегубов уверяет, что у него нет личных мотивов для обнародования информации о Бату

После этого он через собственные источники в NASA проверил, работал ли там Бату. Оказалось, что нет.

В то же время, журналист не назвал свои источники в NASA и не показал какие-то либо документы, доказывающие его слова или результаты собственного расследования. Трегубов отметил, что после того, как он навел справки о Бату, его "попросили не поднимать скандал", однако он не уточняет, от кого именно поступила данная просьба.

При этом он утверждает, что NASA также провели свое расследование в отношении Бату и сказали ему, что "так нельзя".

"Ему пришло предупреждение о возможном судебном иске. Здесь он понял. И "служба в NASA" резко сменилась "работой" на сверхсекретном проекте", — говорит Трегубов.

По словам журналиста, у него нет личных мотивов для обнародования такой информации, но он посчитал, что должен рассказать об этом.

История с NASA: что говорит Дорж Бату

Дорж Бату в своем Facebook отреагировал на пост Трегубова. Писатель категорически отвергает все обвинения в свой адрес. В частности, он назвал заявления журналистам "откровенным бредом".

Как утверждает Васильев, он никогда не являлся госслужащим, а работал по контракту на частные компании, которые выполнят заказы американских госорганов. Он подчеркнул, что такие компании не разглашают сведения о своих сотрудниках.

"Я никогда не делал заявлений и не выступал от имени ни одного учреждения, с которым сотрудничал. Я отмечал это всем журналистам, которые обращались ко мне за комментариями", — пишет Бату.

Он также сообщил, что не раскрывает имена реальных людей, которые стали прототипами для его литературных персонажей.

"Я не пишу документалистику. Я усердно работаю с фактами, но мои книги — это, прежде всего, веселые и добрые истории. Если мои персонажи не против, чтобы я их раскрыл, я это делаю, как сделал в "Моцарте". Если нет — они остаются литературными персонажами", — добавил Бату.

Писатель подчеркнул, что проконсультируется о перенесении спора "в юридическую плоскость".

Кто такой Дорж Бату?

Дорж Бату (Андрей Васильев) — украинский писатель бурятского происхождения. С 2011 года живет и работает в США.

В Украине, а потом и в Соединенных Штатах Бату работал журналистом, однако в 2013 году решил завязать с этой сферой деятельности "по личным причинам".

Как утверждал сам Бату, с 2016 года он работал в Центре управления полетами NASA, а с 2020 года — в засекреченной структуре.

В 2018 году в Украине вышел его дебютный роман "Франческа. Повелительница траекторий", в котором он повествует о приключениях аэрокосмического оператора NASA Франчески, попадающей в разные курьезные ситуации на серьезной работе.

Напомним, писатель Салман Рушди получил ножевое ранение перед выступлением в США. В 1989 году аятолла Хомейни выдал фетву, призывающую к его убийству, после того как Рушди опубликовал свои "Сатанинские стихи"