"Не працював у NASA": українського письменника Доржа Бату звинуватили у фальсифікації біографії

За словами публіциста Віктора Трегубова, Бату нібито вигадав, що працює над секретним об'єктом у космічній сфері. Письменник, який проживає в США, все заперечує і готовий позиватися до суду.

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Журналіст Віктор Трегубов заявив, що український письменник бурятського походження Андрій Васильєв, відомий під псевдонімом Дорж Бату, нібито вигадав свою біографію. Сам письменник усі звинувачення на свою адресу категорично відкидає.

Що розповів Трегубов про Доржу Бату?

У своїй публікації на Facebook 7 грудня Віктор Трегубов написав, що Дорж Бату ніколи не працював у NASA, як він заявляє, а герої його книг, яких він подає, як реальних людей, є цілком вигаданими персонажами.

"Він заявляє, що є вченим, який працював у NASA, а зараз працює над секретним проєктом у космічній галузі. Забігаючи наперед: ні, не працював", — каже публіцист.

[ + – ] Дорж Бату до 2013 року працював журналістом – спочатку в Україні, а потім у США

Також, за його словами, письменник загалом не має жодного стосунку до космічної сфери та Національної гвардії США.

Як аргумент, Трегубов розповідає про своє імпровізоване розслідування про існування командира 103 авіаполку Нацгвардії США (Flying Yankees) полковника Вескотта, який є одним з персонажів романів письменника.

У Facebook-групі "Нове військо", учасниками якої були Трегубов та Бату, письменник розповів історію про полковника, нібито видаючи її за цілком реальну ситуацію. Після цього Трегубов попросив Бату показати якісь фотографії Вескотта. Письменник спочатку виправдовувався тим, що той не любить фотографуватись, але потім надіслав один знімок. Трегубов скористався пошуком фото в пошуковій системі і з'ясував, що знімок зробили у 2013 році під час візиту Flying Yankees до Австралії, проте в описі поїздки полковник Вескотт не згадувався. Також про нього начебто немає згадок на сайті Нацгвардії США.

[ + – ] Письменник запевняє, що не розкриває імена людей, котрі стали прототипами для його персонажів

"Чуйка мене не підвела — Вескотта не існувало. Я запитав Андрія, що це було. Андрій запевнив мене, що скоро все доведе — і за кілька днів я раптово опинився у нього в бані", — запевняє Трегубов.

Як вважає український публіцист, автор книг набирає соціальний та частково фінансовий капітал на відвертій брехні, видаючи своїх персонажів за реальних людей. Так, за заявою Трегубова, Бату продавав "артефакти полковника Вескотта".

"Я поважаю право автора на художню вигадку. Але у всіх тих випадках, коли Андрій посилається на їхнє [своїх героїв] реальне існування, наприклад, продає "квітку з берета Вескотта", як він зараз робить, — він шахраює. Навіть якщо ці гроші потім справді перераховує на ЗСУ", — стверджує автор публікації.

[ + – ] Віктор Трегубов запевняє, що він не має особистих мотивів для оприлюднення інформації про Бату

Після цього він через власні джерела в NASA перевірив, чи там працював Бату. Виявилось, що ні.

Водночас журналіст не назвав свої джерела в NASA і не показав будь-які документи, які доводять його слова чи результати власного розслідування. Трегубов зазначив, що після того, як він довідувався про Бату, його "попросили не підіймати скандал", проте він не уточнює, від кого саме надійшло це прохання.

Водночас він стверджує, що NASA також провели своє розслідування щодо Бату та сказали йому, що "так не можна".

"Йому надійшло попередження про можливий судовий позов. Тут він зрозумів. І "служба в NASA" різко змінилася "роботою" на надсекретному проєкті", — каже Трегубов.

За словами журналіста, у нього немає особистих мотивів для оприлюднення такої інформації, але він вважав, що має розповісти про це.

Історія з NASA: що каже Дорж Бату

Дорж Бату у своєму Facebook відреагував на пост Трегубова. Письменник категорично відкидає всі звинувачення на свою адресу. Зокрема, він назвав заяви журналістам "відвертим маренням".

Як стверджує Васильєв, він ніколи не був держслужбовцем, а працював за контрактом на приватні компанії, які виконають замовлення американських держорганів. Він наголосив, що такі компанії не розголошують відомості про своїх співробітників.

"Я ніколи не робив заяв і не виступав від імені жодної установи, з якою співпрацював. Я наголошував на цьому всім журналістам, які зверталися до мене за коментарями", — пише Бату.

Він також повідомив, що не розкриває імена реальних людей, котрі стали прототипами для його літературних персонажів.

"Я не пишу документалістику. Я старанно працюю з фактами, але мої книги — це насамперед веселі та добрі історії. Якщо мої персонажі не проти, щоб я їх розкрив, я це роблю, як зробив у "Моцарті". Якщо ні — Вони залишаються літературними персонажами", — додав Бату.

Письменник наголосив, що проконсультується про перенесення спору "у юридичну площину".

Хто такий Дорж Бату?

Дорж Бату (Андрій Васильєв) — український письменник бурятського походження. З 2011 року живе та працює у США.

В Україні, а потім і в Сполучених Штатах Бату працював журналістом, однак у 2013 році вирішив зав'язати із цією сферою діяльності "з особистих причин".

Як стверджував сам Бату, з 2016 року він працював у Центрі управління польотами NASA, а з 2020 року – у засекреченій структурі.

У 2018 році в Україні вийшов його дебютний роман "Франческа. Володарка траєкторій", в якому він оповідає про пригоди аерокосмічного оператора NASA Франчески, яка потрапляє в різні курйозні ситуації на серйозній роботі.

Нагадаємо, письменник Салман Рушді отримав ножове поранення перед виступом у США. У 1989 році аятола Хомейні видав фетву, що закликає до його вбивства, після того, як Рушді опублікував свої "Сатанинські вірші".