Неіснуючі регалії та робота з ОПЗЖ: вийшло розслідування про психолога Спартака Субботу (фото, відео)

Психолог Ілля Полудьонний провів власне розслідування і стверджує, що Спартак Суббота навмисно вводив українців в оману, фальсифікуючи дані про свою освіту, наукові регалії та професійний досвід. Крім того, Суббота, за інформацією психолога Артема Осипяна, примусив одну зі своїх клієнток до сексу.

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Відомий в Україні психолог та блогер Спартак Суббота понад 10 років займався інфошахрайством, створюючи собі образ експерта у сфері психології. Про це йдеться у розслідуванні, яке провів гештальт-терапевт та психолог Ілля Полудьонний.

У своєму розслідуванні він наводить кілька кейсів, які, на його думку, свідчать про нечесність Спартака Субботи щодо своєї аудиторії.

Розслідування Іллі Полудьонного: про що в ньому йдеться

Спартак Суббота намагався приховати свою співпрацю із проросійською партією ОПЗЖ. Так, в інтерв'ю, яке вийшло в ефір 9 жовтня 2022 року, психолог стверджував про те, що не знав про зв'язки Інституту когнітивного моделювання, з яким співпрацював, із цією політичною силою. Чоловік стверджував, що не цікавиться політикою і не розуміється на цій темі. Однак ще 1 лютого 2019 року, за сім місяців до початку співпраці з Інститутом, Спартака було запрошено як експерта, щоб висвітлити тему факторів, які впливають на політичний вибір людини. Крім того, 4 квітня 2019 року у публікації журналу "Главком" Суббота позиціонував себе як політичний психолог. Також чоловік у 2019 році на своїй сторінці у фейсбуці неодноразово звертався до тем, які безпосередньо пов'язані з виборами, рейтингами політиків та політичними партіями.

Спартак Суббота також співпрацював з організацією, що пов'язується із прихованим піаром політичних сил. Йдеться про аналітичний дослідницький центр "Seetarget", у публікаціях якого Суббота фігурує як психоаналітик. Зауважимо, що організація "Seetarget" опинилася у списку псевдопіарників та псевдосоціологів через інцидент, пов'язаний із виборами мера Києва у 2019 році. Тоді аналітики організації занизили кількість голосів, які набрав Віталій Кличко.

Крім того, психолог Спартак Субота потрапив у скандал через те, що п'ять років озвучував неправдиву інформацію про нібито отриманий ступінь кандидата наук. Щонайменше з вересня 2017 року він позиціонував себе як кандидат психологічних наук. Цього ж року у нього навіть узяли інтерв'ю, як у наймолодшого кандидата наук в Україні. Хоча це наукове звання, згідно з указом Міністерства освіти і науки, йому надали лише 7 квітня 2022 року.

За інформацією розслідувача, Спартак Суббота для отримання кандидатського ступеня публікувався в науковому журналі, зареєстрованому за адресою церкви. У тексті своєї дисертації у списку опублікованих праць чоловік зазначив "American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research". Проте матеріали цього видання розміщені на українських серверах та управляються українцями з України, але з американською фізичною адресою. Понад ти, за адресою, де нібито мала бути редакція наукового журналу, розташовується Українська церква Святого Володимира.

Також психолог Спартак Суббота озвучував неправдиву інформацію про свої публікації в Scopus — єдиній бібліографічній та реферативній базі даних наукової літератури, що рецензується. Його прізвища немає у загальній базі ресурсу.

Спартак Суббота отримував наукові регалії завдяки сприянню свого наукового керівника Віталія Луньова – доцента, кандидата психологічних наук та заслуженого працівника освіти та науки у РФ. За словами розслідувача, Суббота має акт запровадження результатів кандидатської роботи в організації, бенефіціаром якої є його науковий керівник. До речі, з Віталієм Луньовим, за інформацією Полудьонного, психолог продовжує співпрацювати і зараз.

Крім того, Ілля Полудьонний стверджує, що Спартак Суббота поширює псевдонауку. Розслідувач, опрацювавши наявну інформацію про кандидатську дисертацію психолога, дійшов висновку, що він у своїй роботі формулює сумнівні наукові висновки.

"Якщо порівнювати те, що транслює Спартак Суббота в ролі підкастера в публічному просторі, з тим, що він пише у своїх наукових працях і до яких висновків приходить, то помітні настільки суттєві протиріччя у поглядах, що важко уявити, що це комунікує одна і та сама людина", — пише Полудьонний.

З цього випливає, що Спартак Суббота з великою ймовірністю не писав наукові роботи, які опубліковані під його ім'ям. Тому що в громадському просторі він визнає надбання, теорію та практичний зміст виключно когнітивно-поведінкової психології. Однак у своїх наукових публікаціях психолог підкреслює важливість впливу на розвиток сучасної психотерапії гуманістичної психології, яка є зовсім іншою течією.

У розслідуванні є інформація про те, що Спартак Суббота, який позиціонує себе експертом у сфері психології, таким не є. Він неправильно розуміє професійний термін "контрзалежність" і створює у глядача упереджене ставлення до гештальт-терапевтів.

Психолог також не цурається недобросовісної конкуренції, тому що він у публічному просторі принижує один метод психотерапії на користь іншого, в межах якого працює.

Ілля Полудьонний упевнений, що Спартак Суббота не фахівець у галузі когнітивно-поведінкової терапії. Він не перебуває у співтоваристві когнітивно-поведінкових терапевтів і не акредитований як когнітивно-поведінковий терапевт. Також він не є членом Асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів з 2019 року.

Автор розслідування також стверджує, що Спартак Суббота бреше про те, що має медичну освіту лікаря-психіатра та медичного психолога. Як мінімум із 2017 року чоловік позиціонує себе як психіатр та медичний психолог. Він робить це через сервіси медичних послуг, власні платформи та через медіа (як комерційні, так і державні). За словами Субботи, у 15 років він вступив до Національного медичного університету імені Богомольця. Але, за інформацією розслідувача, ця теза документально не підтверджена. Крім того, Ілля Полудьонний знайшов очевидців, які підтвердили, що Суббота здобув вищу освіту у Національному педагогічному університеті ім. Драгоманова. Там він, як студент очної форми навчання вивчав психологію.

Таким чином, резюмує Ілля Полудьонний, Спартак Суббота навмисне вводив людей в оману тим, що позиціонував себе як психотерапевт групи швидкого реагування СБУ. Він навіть встиг прочитати лекції поліцейським у Кривому Розі та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

За підсумками проведеного розслідування Ілля Полудьонний написав таке.

"Спартак Суббота обдурив десятки журналістів та інтерв'юерів, яким здавалося, що вони ведуть з ним інтелектуальні бесіди; роботодавців, психологів, педагогів, держслужбовців, видавництв, колег із проєктів, сотні тисяч глядачів, зокрема юного віку", — написав Полудьонний.

Реакція Спартака Субботи на розслідування Полудьонного

На розслідування гештальт-терапевта Іллі Полудьонного вже відреагував сам фігурант. Він записав відповідне відео.

За словами Субботи, опублікована інформація — "не перший хейт" у його бік і він все зможе витримати. Але його дуже зачепило те, що образили аудиторію.

"Якщо людина заздрить — це її проблема. Я не дозволю ображати людей, свою аудиторію. Не дозволю її обзивати і робити висновки про тих людей, які мене слухають", — сказав він.

Зауважимо, що Спартак Субота ніяк не підтвердив і не спростував інформацію, яку про нього озвучив колега. Також він зізнався, що навіть не повністю читав матеріал про себе. За словами Субботи, основну інформацію, подану у розслідуванні Полуденного, він дізнався від помічниці.

На скандал із Субботою відреагувало українське видавництво

Видавництво "Віхола", в якому виходили у світ книги психолога Субботи, також відреагувало на резонансне розслідування про нього. Відповідна інформація з'явилася на офіційній сторінці видавництва в фейсбуці.

"Друзі, сьогодні в ЗМІ з'явився матеріал по одному з наших авторів — Спартака Субботи. Ми звернулися до Спартака з проханням пояснити всі викладені у статті факти. Детальніше про наші подальші дії розповімо згодом", — йдеться у повідомленні.

Українське видавництво, в якому виходили книги "психолога" Субботи відреагувало на розслідування про нього Фото: Скріншот

Як психолог Спартак Суббота потрапив у секс-скандал

Психолог Артем Осипян, який знає Спартака Субботу особисто, розповів, що психотерапевт примусив одну зі своїх клієнток до сексу.

"Одна з таких клієнток до мене ходила, вже пройшла кілька консультацій, і в якийсь момент вона мені сказала: "Знаєте, мені дуже важко довіряти психологам, психотерапевтам". Я почав делікатно запитувати. І вона сказала: "Був один психолог, психотерапевт, з яким у мене були добрі стосунки, але потім це романтизувалося, і в нас уже були такі романтичні сексуальні стосунки", — розповів Осипян.

За його словами, він був обурений такою поведінкою колеги.

"Це не було випадково, як, знаєш, він закохався в клієнтку і не витримав. Це було щось провокаційне. Він подавав це типу він таким чином її лікує від чогось", — додав Осипян.

Спартак Суббота: чим він відомий в Україні

Спартак Суббота (ім'я при народженні, яке він змінив у 2014 році, — Олександр) позиціонує себе як психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії, дослідник та спеціаліст у галузі психічного здоров'я, психотерапії та психіатрії.

Широку популярність отримав завдяки проєкту "Підкаст Терапія", який на Ютубі веде разом із Євгеном Яновичем. Станом на квітень 2023 року ютуб-канал Спартака Субботи налічує 525 тис. користувачів.

Відомо, що чоловік народився 10 лютого 1992 року у Хабаровську (РФ).

За інформацією, яку озвучував сам Олександр (Спартак) Суббота, 2006 року він закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. А у 2014 році – інтернатуру за спеціальністю "Психіатрія" у Медичному університеті ім. Олександра Богомольця.

Крім того, 2016 року він нібито отримав документ про закінчення магістратури Університету Ніцци.

В Україні веде приватну практику лікаря-психотерапевта, зокрема, спеціалізується на депресії, панічних розладах, обсесивно-компульсивному розладі, розладах сексуального спектру, фобіях, травмах, розладах харчової поведінки, низькій самооцінці.

Також себе позиціонує як фахівець, який вивчає психологію серійних убивць.

Крім того, Спартак Субота — колишній радник ексголови МОЗ України Максима Степанова та голови МОЗ України Віктора Ляшка.

2021 року у видавництві "Віхола" вийшла його книга "Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому".

Спартак (Олександр) Суббота був одружений з дівчиною, на ім'я Ганна. За його словами, він познайомився зі своєю майбутньою дружиною випадково. Ганна приїхала до Києва та шукала місце, де можна переночувати. Її подруга познайомила дівчину з Олександром. Вона залишилася у чоловіка на ніч. Через кілька місяців після цього Анна та Спартак розписалися. Шлюб пари тривав два роки. Після цього молоді люди розлучилися. За словами самого Спартака, через різницю у світовідчутті та поглядах. Так, Ганна була не проти дітей, а сам Спартак зізнався, що не хотів ставати батьком.

Олександр Суббота у 2014 році вибачив своє ім'я на "Спартак". Чоловік став відомий в Україні як психотерапевт та психіатр

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