"Хотел бы попросить прощения": соведущий Спартака Субботы объявил о закрытии "Подкаст Терапии"

Актер Евгений Янович уверен, что точку в расследовании о психологе Спартаке Субботе должен поставить суд. Актер уже отменил запланированный с психологом тур, который должен был стартовать 17 апреля и заверил, что вернет деньги за билеты всем, кто их купил.

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Соавтор проекта "Подкаст Терапия" попросил прощения у своей аудитории по поводу своего коллеги Спартака Субботы, который, как говорится в расследовании Ильи Полуденного, намеренно вводил людей в заблуждение, фальсифицируя данные о своем образовании, научных регалиях и профессиональном опыте. Об этом Евгений Янович написал на своей странице в Инстаграме.

По словам Яновича, он прочел всю текстовую версию расследования о своем коллеге Спартаке (Александре) Субботе.

"По приведенным там фактам я знал об ОО "Украинская академия наук" и работе в "Институте когнитивного моделирования". Все остальное, как и для вас, – это новая информация", — написал он.

Ведущий проекта "Подкаст Терапия" также написал о том, что в связи с расследованием о Субботе принял несколько важных решений.

Во-первых, Янович не будет выпускать в эфир новый выпуск "Подкаст Терапии", который запланировал на 13 апреля. Также он принял решение закрыть проект навсегда.

Во-вторых, актер отменил запланированный тур с психологом Субботой, который должен был стартовать 17 апреля. Янович заверил, что вернет деньги за билеты всем украинцам, которые их приобрели.

"Я хотел бы попросить прощения. За что именно? Я не понимаю. Потому что я до сих пор не могу это все сложить в голове. Но я просто чувствую, что виноват. Я знаю, что будет суд. И он должен расставить все на свои места", — резюмировал Евгений Янович.

Ведущий Евгений Янович, который вместе с психологом Спартаком Субботой выпускал проект "Подкаст Терапия", после расследования о Субботе принял решение закоыть проект

Спартак Суббота: чем он известен в Украине

Спартак Суббота (имя при рождении, которое он сменил в 2014 году, — Александр) позиционирует себя как психотерапевт по когнитивно-поведенческой терапии, исследователь и специалист в области психического здоровья, психотерапии и психиатрии.

Широкую известность получил благодаря проекту "Подкаст Терапия", который на Ютубе ведет вместе с Евгением Яновичем. По состоянию на апрель 2023 ютуб-канал Спартака Субботы насчитывает 525 тыс. пользователей.

Известно, что мужчина родился 10 февраля 1992 года в Хабаровске (РФ).

По информации, которую озвучивал сам Александр (Спартак) Суббота, в 2006 году он закончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. А в 2014 году — интернатуру по специальности "Психиатрия" в Медицинском университете им. Александра Богомольца.

Кроме того, в 2016 году он якобы получил документ об окончании магистратуры Университета Ниццы.

В Украине ведет частную практику врача-психотерапевта, в частности специализируется на депрессии, панических расстройствах, обсессивно-компульсивном расстройстве, расстройствах сексуального спектра, фобиях, травмах, расстройствах пищевого поведения, низкой самооценке.

Также позиционирует себя как специалист, который изучает психологию серийных убийц.

Кроме того Спартак Суббота — бывший советник экс-главы Минздрава Украины Максима Степанова и главы Минздрава Украины Виктора Ляшко.

В 2021 году в издательстве "Віхола" вышла его книга "Прекрати это. Как распознать насилие и противодействовать ему".

Спартак (Александр) Суббота был женат на девушке по имени Анна. По его словам, он познакомился со своей будущей женой случайно. Анна приехала в Киев и искала место, где можно переночевать. Ее подруга познакомила девушку с Александром. Она осталась у мужчины на ночь. Через несколько месяцев после этого Анна и Спартак расписались. Брак пары длился два года. После этого молодые люди расстались. По словам самого Спартака, из-за разницы в мироощущении и взглядах. Так, Анна была не против детей, а сам Спартак признался в том, что не хотел становиться отцом.

Напомним, известный в Украине психолог и блогер Спартак Суббота больше 10 лет занимался инфомошенничеством, создавая себе образ эксперта в сфере психологии. Об этом идет речь в расследовании, которое провел гештальт-терапевт и психолог Илья Полуденный.

Также мы информировали читателей о том, что в декабре 2022 года украинского писателя Доржа Бату обвинили в фальсификации биографии. По словам публициста Виктора Трегубова, Бату якобы выдумал, что работает над секретным объектом в космической сфере.