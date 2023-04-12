"Хотів би вибачитися": співведучий Спартака Субботи оголосив про закриття "Подкаст терапії"

Актор Євген Янович упевнений, що крапку в розслідуванні про психолога Спартака Субботу має поставити суд. Актор уже скасував запланований із психологом тур, який мав стартувати 17 квітня та запевнив, що поверне гроші за квитки всім, хто їх купив.

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Співавтор проєкту "Подкаст Терапія" попросив вибачення у своєї аудиторії з приводу свого колеги Спартака Субботи, який, як інформує в розслідуванні Ілля Полудьонний, навмисно вводив людей в оману, фальсифікуючи дані про свою освіту, наукові регалії та професійний досвід. Про це Євген Янович написав на своїй сторінці в Інстаграмі.

За словами Яновича, він прочитав всю текстову версію розслідування про свого колегу Спартака (Олександра) Субботу.

"За наведеними там фактами я знав про ГО "Українська академія наук" та роботу в "Інституті когнітивного моделювання". Все інше, як і для вас, – це нова інформація", — написав він.

Ведучий проєкту "Подкаст терапія" також написав про те, що у зв'язку з розслідуванням про Субботу ухвалив кілька важливих рішень.

По-перше, Янович не випускатиме в ефір новий випуск "Подкаст терапії", який запланував на 13 квітня. Також він вирішив закрити проєкт назавжди.

По-друге, актор скасував запланований тур із психологом Субботою, який мав стартувати 17 квітня. Янович запевнив, що поверне гроші за квитки всім українцям, котрі їх придбали.

"Я хотів би попросити вибачення. За що саме? Я не розумію. Тому, що я досі не можу це все скласти в голові. Але я просто відчуваю, що винен. Я знаю, що буде суд. І він повинен розставити все на свої місця", — резюмував Євген Янович.

Ведучий Євген Янович, який разом із психологом Спартаком Субботою випускав проєкт "Подкаст Терапія", після розслідування про Суботу ухвалив рішення закрити проєкт

Спартак Суббота: чим він відомий в Україні

Спартак Суббота (ім'я при народженні, яке він змінив у 2014 році, — Олександр) позиціонує себе як психотерапевт із когнітивно-поведінкової терапії, дослідник та спеціаліст у галузі психічного здоров'я, психотерапії та психіатрії.

Широку популярність отримав завдяки проєкту "Подкаст терапія", який на ютубі веде разом із Євгеном Яновичем. Станом на квітень 2023 року ютуб-канал Спартака Субботи налічує 525 тис. користувачів.

Відомо, що чоловік народився 10 лютого 1992 року в Хабаровську (РФ).

За інформацією, яку озвучував сам Олександр (Спартак) Суббота, 2006 року він закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. А у 2014 році – інтернатуру за спеціальністю "Психіатрія" у Медичному університеті ім. Олександра Богомольця.

Крім того, у 2016 році він нібито отримав документ про закінчення магістратури Університету Ніцци.

В Україні веде приватну практику лікаря-психотерапевта, зокрема, спеціалізується на депресії, панічних розладах, обсесивно-компульсивному розладі, розладах сексуального спектру, фобіях, травмах, розладах харчової поведінки, низькій самооцінці.

Також себе позиціонує як фахівець, який вивчає психологію серійних убивць.

Крім того, Спартак Суббота — колишній радник ексголови МОЗ України Максима Степанова та голови МОЗ України Віктора Ляшка.

2021 року у видавництві "Віхола" вийшла його книга "Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому".

Спартак (Олександр) Суббота був одружений з дівчиною на ім'я Ганна. За його словами, він познайомився зі своєю майбутньою дружиною випадково. Ганна приїхала до Києва та шукала місце, де можна переночувати. Її подруга познайомила дівчину із Олександром. Вона залишилася у чоловіка проти ночі. Через кілька місяців після цього Ганна та Спартак розписалися. Шлюб пари тривав два роки. Після цього молоді люди розлучилися. За словами самого Спартака, через різницю у світовідчутті та поглядах. Так, Ганна була не проти дітей, а сам Спартак зізнався, що не хотів ставати батьком.

Нагадаємо, відомий в Україні психолог та блогер Спартак Суббота понад 10 років займався інфошахрайством, створюючи собі образ експерта у сфері психології. Про це йдеться у розслідуванні, яке провів гештальт-терапевт та психолог Ілля Полуденний.

Також ми інформували читачів про те, що у грудні 2022 року українського письменника Доржа Бату звинуватили у фальсифікації біографії. За словами публіциста Віктора Трегубова, Бату нібито вигадав, що працює над секретним об'єктом у космічній сфері.