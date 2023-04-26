Медична освіта Спартака Субботи: в університеті імені Богомольця відповіли (фото)

Автор подкасту про психологію зазначав, що навчався в медичному університеті імені Богомольця. У держпідприємстві, що розпоряджається базою з питань освіти, дані про Субботу назвали "інформацією з обмеженим доступом", однак в самому університеті відповіли.

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Національний медичний університет імені О.О. Богомольця не має даних про медичну освіту блогера Спартака Суботи. Про це відомо з відповіді освітнього закладу на запит журналістів "Бабель", опублікованої 26 квітня.

"Психолог Спартак Суббота, якого звинувачують у шахрайстві, імовірно, не навчався в медичному університеті імені Богомольця. На запит "Бабеля" там відповіли, що адміністрація нічого не знає про його медичну освіту", — зазначили у медіа.

Запит журналістів стосувався особи з іменем Спартак Суббота або Олександр Суббота. В адміністрації університету повідомили, що не володіють інформацією про освіту цієї людини.

Відповідь університета імені Богомольця на запит про освіту Спартака Субботи Фото: Бабель

"Бабель" також направив запит у державне підприємство "Інфоресурс", що є єдиним адміністратором бази з питань освіти. Там журналістам відмовили у наданні даних "з обмеженим доступом".

"Сам Суббота зазначав, що навчався в університеті імені Богомольця", — підкреслили в медіа.

Нагадаємо, Спартака Субботу звинувачують у шахрайстві. Гештальт-терапевт Ілля Полудьонний опублікував розслідування, в якому поставив під сумнів медичну освіту блогера.

Після публікації розслідування співавтор подкасту Євген Янович оголосив про закриття проєкту та попросив вибачення у аудиторії.

Спартак Суббота назвав розслідування "художнім твором" та заявив про підготовку до захисту себе в суді. Видавництво "Віхола" після скандалу оголосило про припинення співпраці з ним.