"Я не порівнюю себе з Ісусом": Спартак Суббота назвав вкиданням розслідування про себе

За словами блогера, він найняв адвокатів, щоб притягнути автора матеріалу про інфошахрайство до відповідальності.

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Відомий український психолог і блогер Спартак Суббота заперечує звинувачення у шахрайстві та заявив, що автор розслідування — психолог Ілля Полуденний — некомпетентний у питаннях журналістики. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 13 квітня.

За його словами, незабаром розслідування, яке він називає "вкиданням", виявиться дезінформацією. Щоб довести це, він навіть найняв адвокатів. При цьому блогер заявив, що ніхто не перевіряв автора матеріалу та його професійні навички.

Зазначимо, що у своєму посту Спартак розмірковує про те, що став жертвою, проте не наводить конкретних фактів, які б спростувати сказане в матеріалі. Він анонсував, що така інформація нібито скоро з'явиться в його Telegram-каналі.

Блогер Спартак Субота також навів приклад відносини суспільства до Ісуса Христа, порівнюючи цю ситуацію зі своєю.

"Ісус Христос, біблійний герой. Спочатку люди кричали йому "слава" і обожнювали. Трохи пізніше цей же натовп перед Пілатом кричав "розіпни його!", хоча він не зробив їм нічого поганого. Більшість з них навіть не знали його. Але громадська думка. змінилося, його розіп'яли, а потім громадська думка знову змінилася і ви самі знаєте, що було далі. Я в жодному разі не порівнюю себе з Христом, я наводжу приклад поведінки суспільства", — написав блогер.

Зі Спартаком Суботою відмовляються співпрацювати

У четвер, 13 квітня, в українському видавництві "Віхола" заявили про те, що ухвалили рішення припинити співпрацю зі Спартаком Суботою. Відповідне повідомлення з'явилося у сторіс на Instagram-сторінці видання.

Сторис видавництва "Віхола" Фото: скріншот

Раніше видання "Віхола" випустило книгу Спартака Суботи "Припини це", її тираж продовжувати не будуть. Крім того, видавництво повідомляє, що нова книга Суботи також не буде видана.

"Друзі, ми ухвалили рішення не продовжувати співпрацю зі Спартаком Суботою… Зараз ми працюємо над тим, щоб залагодити всі технічні та юридичні аспекти припинення нашої співпраці", — сказано у повідомленні видавництва "Віхола".

Днем раніше, 12 квітня, Євген Янович, співавтор проєкту "Подкаст Терапія", актор і співзасновник студії "Мамахохотала" просив вибачення у своєї аудиторії з приводу свого колеги Спартака Суботи. Янович повідомив, що ухвалив рішення закрити проєкт назавжди та скасував запланований тур із психологом Суботою, який мав стартувати 17 квітня.

Розслідування про психолога Спартака Суботі

11 березня було опубліковано розслідування гештальт-терапевта та психолога Іллі Полуденного. Він з'ясував, що відомий в Україні психолог та блогер Спартак Субота понад 10 років займався інфошахрайством, створюючи собі образ експерта у сфері психології. На думку Полуденного, блогер навмисно вводив людей в оману, фальсифікуючи дані про свою освіту, наукові регалії та професійний досвід.