"Я не сравниваю себя с Иисусом": Спартак Суббота назвал вбросом расследование о себе

По словам блогера, он нанял адвокатов, чтобы привлечь автора материала об инфомошенничестве к ответственности.

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Известный украинский психолог и блогер Спартак Суббота отрицает обвинения в мошенничестве и заявил, что автор расследования — психолог Илья Полуденный — некомпетентен в вопросах журналистики. Об этом он написал в своем Telegram-канале 13 апреля.

По его словам, в скором времени расследование, которое он называет "вбросом", окажется дезинформацией. Чтобы доказать это, он даже нанял адвокатов. При этом блогер заявил, что никто не проверял автора материала и его профессиональные навыки.

Отметим, что в своем посте Спартак рассуждает о том, что стал жертвой, однако не приводит конкретных фактов, которые могли бы опровергнуть сказанное в материале. При этом он анонсировал, что такая информация якобы скоро появится в его Telegram-канале.

Блогер Спартак Суббота также привел в пример отношения общества к Иисусу Христу, сравнивая эту ситуацию со своей.

"Иисус Христос, библейский герой. Сначала люди кричали ему "слава" и боготворили. Чуть позже эта же толпа перед Пилатом кричала "распни его!", хотя он не сделал им ничего плохого. Большинство из них даже не знали его. Но общественное мнение изменилось, его распяли, а потом общественное мнение снова изменилось и вы сами знаете что было дальше. Я ни в коем случае не сравниваю себя с Христом, я привожу пример поведения общества", — написал блогер.

Со Спартаком Субботой отказываются сотрудничать

В четверг, 13 апреля, в украинском издательстве "Віхола" заявили о том, что приняли решение прекратить сотрудничество со Спартаком Субботой. Соответствующее сообщение появилось в сторис на Instagram-странице издания.

Сторис издательства "Віхола" Фото: скриншот

Ранее издание "Віхола" выпустило книгу Спартака Субботы "Припини це", ее тираж продлевать не будут. Кроме того издательство сообщает, что новая книга Субботы также не будет издана.

"Друзья, мы приняли решение не продолжать сотрудничество со Спартаком Субботой… Сейчас мы работаем над тем, чтобы уладить все технические и юридические аспекты прекращения нашего сотрудничества", — сказано в сообщении издательства "Віхола".

Днем ранее, 12 апреля, Евгений Янович, соавтор проекта "Подкаст Терапия", актер и сооснователь студии "Мамахохотала" попросил прощения у своей аудитории по поводу своего коллеги Спартака Субботы. Янович сообщил, что принял решение закрыть проект навсегда и отменил запланированный тур с психологом Субботой, который должен был стартовать 17 апреля.

Расследование о психологе Спартаке Субботе

11 марта было опубликовано расследование гештальт-терапевта и психолога Ильм Полуденного. Он выяснил, что известный в Украине психолог и блогер Спартак Суббота больше 10 лет занимался инфомошенничеством, создавая себе образ эксперта в сфере психологии. По мнению Полуденного, блогер намеренно вводил людей в заблуждение, фальсифицируя данные о своем образовании, научных регалиях и профессиональном опыте.