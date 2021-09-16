В останній робочий день: ДАБІ дозволила побудувати ЖК на території НАУ в Києві

Відповідно до опублікованого рішення, на території університету планують побудувати комплекс на 1 600 квартир із підземними паркінгами та спортмайданчиками.

Державна будівельно-архітектурна інспекція видала дозвіл на будівництво ЖК на території Національного авіаційного університету (НАУ) в Києві. Про це стало відомо на сторінці Єдиної держелектронної системи у сфері будівництва.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

15 вересня в Україні запрацював новий орган — Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ). А 14 вересня ДАБІ видало дозвіл на будівництво житлового комплексу на 1 600 квартир.

Генеральним підрядником будівництва стане ТОВ "Атмосфера інжиніринг системз", а замовник будівництва — НАУ.

Фото: скриншот

У житловому комплексі планується підземний паркінг і спорткомплекс.

Юрист Георгій Могильний стверджує, що будівництво на території університету незаконне через суперечності з Генеральним планом Києва.

Фото: скриншот

Ліквідація ДАБІ, що відомо

Про необхідність в реформі ДАБІ заявляв ще в 2019 році прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Зеленський, Шмигаль, Гончарук — усі вони вважали її однією з найбільш корумпованих структур, тому озвучувалася необхідність її ліквідації. Це зробити повинні були ще в березні 2020 року, проте тоді цього не сталося.

Ліквідація ДАБІ сталася лише вчора, 15 вересня. Новий орган ДІАМ не матиме жодного старого співробітника. У нього відібрали 200 нових фахівців.

Нагадаємо, 5 березня Зеленський заявляв, що ліквідація ДАБІ відбудеться через 2 тижні.

Фокус розбирався, як трансформувати органи, які контролюють роботу будівельної галузі.