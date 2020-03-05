Ликвидация ГАСИ ожидается в течение двух недель, – Зеленский

Вопросом занимается премьер-министр Денис Шмыгаль

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции в течение ближайших двух недель.

Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса в Полтаве, передает Интерфакс-Украина.

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"Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидирована ГАСИ", – сказал Зеленский.

По его мнению, ГАСИ является одной из наиболее коррумпированных структур в стране. Новый орган, который придет ей на замену, и его концепцию должен будет представить премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее занимался в правительстве этими вопросами.

Как ранее сообщал Фокус: