Ликвидация ГАСИ ожидается в течение двух недель, – Зеленский
2020-03-05 18:55:03
Вопросом занимается премьер-министр Денис Шмыгаль
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции в течение ближайших двух недель.
Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса в Полтаве, передает Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидирована ГАСИ", – сказал Зеленский.
По его мнению, ГАСИ является одной из наиболее коррумпированных структур в стране. Новый орган, который придет ей на замену, и его концепцию должен будет представить премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее занимался в правительстве этими вопросами.
Как ранее сообщал Фокус:
- Экс-премьер Гончарук готов из-за "схематозов" ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в том виде, в котором она существует сейчас.
- "Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики. Каждая инвестированная в строительство гривна – это дополнительные шесть гривен в смежные сферы", – заявил он.
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