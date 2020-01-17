Гончарук готов ликвидировать ГАСИ, если ведомство не избавится от "схематозов"
2020-01-17 16:35:23
Премьер-министр заявил о своей принципиальной позиции
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о готовности ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) в том виде, в котором она существует сейчас.
Об этом Гончарук сообщил в Telegram.
"Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики. 2020 год инициирован правительством программы "Большого строительства". Каждая инвестированная в строительство гривна – это дополнительные шесть гривен в смежные сферы", – рассказал премьер.
По словам Гончарука, Кабмин хочет получить 6% взноса в ВВП от строительной сферы.
"Современная архитектурно-строительная сфера с прозрачными процедурами, современными подходами к строительству, а также высоким уровнем безопасности и белым рынком труда – достижимая цель", – сообщил глава правительства.
Напомним, что недавно был запущен электронный кабинет застройщика для объектов класса СС1. В онлайн-режиме уже начаты почти 200 строек и введено в эксплуатацию около 70 объектов. В скором времени обещано открыть такие кабинеты и для более сложных объектов: СС2 и СС3.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что на завершение строительства моста через Днепр в Запорожье выделили 1,2 млрд грн. Строительные работы должны завершить за 2-3 года.
- Верховная Рада перераспределила 200 млн грн в госбюджете-2019 на строительство современного лечебно-диагностического комплекса больницы "Охматдет".