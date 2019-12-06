Рада перенаправила 200 миллионов гривен на строительство корпуса "Охматдет"
2019-12-06 14:03:00
За законопроект проголосовали 357 народных депутатов
Верховная Рада проголосовала за выделение 200 млн гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса больницы "Охматдет". Об этом сообщает РБК-Украина.
За законопроект №2505, который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский, проголосовали 357 народных депутатов.
К документу идет пояснительная записка, в которой указывается, что в госбюджете на 2019 году заложено расходов на 200 млн гривен по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта".
В это же время, на данный момент вопрос деятельности фонда нормативно не урегулирован, также ответствует механизм использования средств. Также подчеркивается, что расходы по бюджетной программе не осуществлялись и не будут до конца 2019 года.
Из-за этого, деньги решили перенаправить для увеличения расходов на строительство корпуса "Охматдета".
Таким образом, законом предусматривается увеличить расходы на строительство диагностического комплекса "Охматдет" за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" на сумму 200 миллионов гривен.
Как ранее сообщал Фокус:
- В прошлом году в Охматдете похитили лекарства на 8 млн гривен. Заведующий складом присваивала лекарства под предлогом их выдачи для отделения больницы на сумму около 3 млн гривен.
- Позже Супрун рассказала о диверсантах в Охматдете. Неизвестные дважды за три недели открывали краны с водой в новом корпусе больницы.