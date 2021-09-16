В последний рабочий день: ГАСИ разрешило построить ЖК на территории НАУ в Киеве

Согласно опубликованному решению, на территории университета планируют построить комплекс на 1600 квартир с подземными паркингами и спортплощадками.

Государственная строительно-архитектурная инспекция выдала разрешение на постройку ЖК на территории Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве. Об этом стало известно на странице Единой госэлектронной системы в сфере строительства.

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15 сентября в Украине заработал новый орган — Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ). А 14 сентября ГАСИ выдало разрешение на постройку жилого комплекса на 1600 квартир.

Генеральным подрядчиком строительства выступит ООО "Атмосфера инжиниринг системз", а заказчик строительства — НАУ.

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В жилом комплексе планируется подземный паркинг и спорткомплекс.

Юрист Георгий Могильный утверждает, что строительство на территории университета незаконно из-за противоречий с Генеральным планом Киева.

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Ликвидация ГАСИ, что известно

О необходимости в реформе ГАСИ заявлял еще в 2019 году премьер-министр Алексей Гончарук. Зеленский, Шмыгаль, Гончарук — все они считали ее одной из самых коррумпированных структур, поэтому озвучивалась необходимость в ее ликвидации. Это сделать должны были еще в марте 2020 года, однако тогда этого не произошло.

Ликвидация ГАСИ произошла лишь вчера, 15 сентября. Новый орган ГИАГ не будет иметь ни одного старого сотрудника. В него отобрали 200 новых специалистов.

Напомним, 5 марта Зеленский заявлял, что ликвидация ГАСИ произойдет через 2 недели.

Фокус разбирался, как трансформировать органы, контролирующие работу строительной отрасли.