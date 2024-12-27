Лаборант, який ображав дітей на уроці фізики, тривожився через порушення правил безпеки, пояснили у Львівській міськраді поведінку фігуранта. Громадяни по-різному оцінили його вчинок.

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У середній загальноосвітній школі №30 Львова вирішили не звільняти лаборанта, який під час уроку фізики сказав учням, що їм "треба на фронт вас, може здохнете швидше". Фігурант образив дев'ятикласників, обізвавши та принизивши людську гідність. Про скандал у школі та про покарання винуватця начальник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк написав на сторінці Facebook.

"Треба на фронт вас, може здохнете швидше" — позиція міськради щодо скандалу у школі

Закалюк пояснив, що місцева влада провела розслідування інциденту про вчителя фізики, який відправляв учнів на фронт. Сварка сталась восени 2024 року. З'ясували, що факт образ дійсно був і це "неприпустима поведінка". Винуватець скандалу у школі №30, лаборант, отримав догану, його відсторонили від роботи з учнями. Представник міськради запевнив, що лаборант більше не займатиметься з дітьми. З іншого боку, пролунало пояснення щодо причин інциденту. Як з'ясувалось, учні 9 класу порушували правила техніки безпеки під час перебування на уроці фізики. Тому працівник школи емоційно висловився і спровокувався на негарні висловлювання.

"Закликаю всіх нас — і педагогів, і батьків, і учнів — зробити висновки з цієї ситуації", — написав Закалюк.

Одне з питань, яке цікавило громадян після скандалу, було питання про придатність до мобілізації винуватця інциденту на уроці фізики, зауважив освітянин. З його слів, у якості покарання чоловіка не вийде призвати в ЗСУ, оскільки він старше призовного віку.

Скандал у школі - відповідь Закалюка щодо слів на уроці фізики Фото: Скриншот

Під поясненнями посадовця з'явились коментарі українців, які по-різному оцінили скандал в школі. Були громадяни, які наполягали на провині співробітника навчального закладу. На їхню думку, він не мав права за будь-яких умов ображати дітей та згадувати у даному контексті про українських захисників. Водночас інші писали, що школярі начебто "довели" людину і тому слід говорити про "булінг", від якого вчителі зовсім не захищені.

Скандал у школі - коментарі на підтримку лаборанта Фото: Скриншот Скандал у школі - коментарі на підтримку школярів Фото: Скриншот

"Треба на фронт вас, може здохнете швидше" — що відомо про скандал

Увечері 26 грудня у пабліку "Батьки SOS" з'явилось відео, зняте на уроці фізики у львівській школі. Чути гул школярських голосів та вигуків, а в якийсь момент невідомий чоловік обзиває дітей і бажає їм опинитись на фронті.

"Треба на фронт вас, може здохнете швидше. Прид*рки, надоїли, деб*ли к*нчені!" — чути слова скандаліста.

Освітня обмудсменка Надія Лещик та начальник львівського управління освіти Андрій Закалюк у Facebook негайно відреагували на те, що вчитель фізики відправляв учнів на фронт. Посадовці повідомили, що до інциденту були залучені вчителька фізики та лаборант. Прослухавши запис, написали звернення в Національну поліцію та планували звернутись до Уповноваженого з захисту прав людини Дмитра Лубінця. Чиновники запевнили, що проведуть розслідування у 30 школі, вислухають також батьків, щоб з'ясувати усі обставини справи.

Зазначимо, 20 грудня відбувся скандал у школі Вінниці. Обставини інциденту випадковим чином також зафіксували на відео. На відео з місця подій бачимо батька учениці, який б'є в обличчя вчителя праці. Згодом у мережі написали, що бійка сталась після того, як школярка поскаржилась батьку на образи з боку викладача.

Нагадуємо, ще один шкільний скандал стався в Одесі. Причина скандалу — відеозапис з вчителькою, яка вела урок російською мовою та ображала українців.