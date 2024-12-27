Лаборант, который оскорблял детей на уроке физики, тревожился из-за нарушения правил безопасности, объяснили во Львовском горсовете поведение фигуранта. Граждане по-разному оценили его поступок.

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В средней общеобразовательной школе №30 Львова решили не увольнять лаборанта, который во время урока физики сказал ученикам, что им "надо на фронт вас, может сдохнете быстрее". Фигурант оскорбил девятиклассников, обозвав и унизив человеческое достоинство. О скандале в школе и о наказании виновника начальник управления образования департамента развития Львовского городского совета Андрей Закалюк написал на странице Facebook.

"Надо на фронт вас, может сдохнете быстрее" — позиция горсовета относительно скандала в школе

Закалюк пояснил, что местные власти провели расследование инцидента об учителе физики, который отправлял учеников на фронт. Ссора произошла осенью 2024 года. Выяснили, что факт оскорблений действительно был и это "недопустимое поведение". Виновник скандала в школе №30, лаборант, получил выговор, его отстранили от работы с учениками. Представитель горсовета заверил, что лаборант больше не будет заниматься с детьми. С другой стороны, прозвучало объяснение относительно причин инцидента. Как выяснилось, ученики 9 класса нарушали правила техники безопасности во время пребывания на уроке физики. Поэтому работник школы эмоционально высказался и спровоцировался на некрасивые высказывания.

"Призываю всех нас — и педагогов, и родителей, и учеников — сделать выводы из этой ситуации", — написал Закалюк.

Один из вопросов, который интересовал граждан после скандала, был вопрос о пригодности к мобилизации виновника инцидента на уроке физики, отметил педагог. По его словам, в качестве наказания мужчину не получится призвать в ВСУ, поскольку он старше призывного возраста.

Скандал в школе — ответ Закалюка относительно слов на уроке физики Фото: Скриншот

Под объяснениями чиновника появились комментарии украинцев, которые по-разному оценили скандал в школе. Были граждане, которые настаивали на вине сотрудника учебного заведения. По их мнению, он не имел права при любых условиях оскорблять детей и вспоминать в данном контексте об украинских защитниках. В то же время другие писали, что школьники якобы "довели" человека и поэтому следует говорить о "буллинге", от которого учителя совсем не защищены.

Скандал в школе — комментарии в поддержку лаборанта Фото: Скриншот Скандал в школе — комментарии в поддержку школьников Фото: Скриншот

"Надо на фронт вас, может сдохнете быстрее" — что известно о скандале

Вечером 26 декабря в паблике "Родители SOS" появилось видео, снятое на уроке физики во львовской школе. Слышен гул школьных голосов и возгласов, а в какой-то момент неизвестный мужчина обзывает детей и желает им оказаться на фронте.

"Надо на фронт вас, может сдохнете быстрее. Прид*рки, надоели, деб*лы к*нченые!" — слышны слова скандалиста.

Образовательный обмудсмен Надежда Лещик и начальник львовского управления образования Андрей Закалюк в Facebook немедленно отреагировали на то, что учитель физики отправлял учеников на фронт. Чиновники сообщили, что к инциденту были привлечены учительница физики и лаборант. Прослушав запись, написали обращение в Национальную полицию и планировали обратиться к Уполномоченному по защите прав человека Дмитрия Лубинца. Чиновники заверили, что проведут расследование в 30 школе, выслушают также родителей, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

Отметим, 20 декабря произошел скандал в школе Винницы. Обстоятельства инцидента случайным образом также зафиксировали на видео. На видео с места событий видим отца ученицы, который бьет в лицо учителя труда. Позже в сети написали, что драка произошла после того, как школьница пожаловалась отцу на оскорбления со стороны преподавателя.

Напоминаем, еще один школьный скандал произошел в Одессе. Причина скандала — видеозапись с учительницей, которая вела урок на русском языке и оскорбляла украинцев.