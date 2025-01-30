Заламывали шеи друг другу: в школе Киева дети играли в ТЦК и едва не покалечились

Один из участников игры сделал захват шеи другому. Родителей призвали провести беседу с детьми.

Related video

В Киеве в одной из школ дети играли "в ТЦК", и один из учеников и один рукой сделал другому захват шеи и едва не сломал нос. Об этом говорится в материале ТСН.

Как пишет издание, в середине января в одной из столичных школ произошел необычный случай, о чем предупредили в соцсетях. На перемене ученики играли в "ТЦК" и один рукой сделал другому захват шеи и едва не сломал нос.

"Уважаемые родители! Переговорите с детьми о последствиях опасных игр. Сегодня во время перемены дети играли в игру "ТЦК" и выполняли захват рукой шеи, что чуть не сломали нос. Объяснительные написаны, разговор с заместителем директора по воспитательной работе провели!", -говорится в сообщении.

Что говорят в полиции

В ювенальной полиции Киева сообщили, что видели информацию об игре "в ТЦК" в соцсетях, но обращений к правоохранителям по этому поводу не было.

"По информации отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ НП в городе Киеве сообщения об опасных играх детей в "ТЦК" в одной из школ столицы в подразделения полиции Киева не поступали. Относительно сообщения, которое распространялось в Сети, то его происхождение пока не установлено", — рассказали в полиции Киева.

Там добавили, что для предупреждения правонарушений в учебных заведениях работники полиции систематически там проводят профилактические мероприятия. Обеспечено максимальное присутствие ювенальных полицейских в учебных заведениях для создания безопасной образовательной среды.

Также правоохранители говорят, что постоянно осуществляют мониторинг социальных сетей по выявлению публикаций с участием несовершеннолетних. Указанное направление деятельности находится на постоянном контроле руководства столичной полиции и является приоритетным.

"По данному направлению работы в отделе ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ НП в городе Киеве закреплен полицейский, который контролирует события с участием детей в интернете и в случае выявления, данное событие регистрируют в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях территориальных управлений полиции ГУ НП в городе Киеве и по результатам проверок принимается решение согласно действующему законодательству", — рассказали в полиции.

Напомним, что 23 января сообщалось, что в Оболонском районе Киева две школьницы избили несовершеннолетнюю девочку. Соответствующее видео появилось в местных пабликах. Обидчиц девушки разыскали.

Также ранее в Киевской области подростки избили и жестоко поиздевались над 12-летней девушкой.