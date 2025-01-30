Заламували шиї одне одному: в школі Києва діти гралися в ТЦК і ледь не покалічилися

Один з учасників гри зробив захват шиї іншому. Батьків закликали провести бесіду з дітьми.

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У Києві в одній із шкіл діти гралися "у ТЦК", і один із учнів і один рукою зробив іншому захват шиї та ледь не зламав носа. Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Як пише видання, в середині січня в одній із столичних шкіл стався незвичний випадок, про що попередили в соцмережах. На перерві учні гралися в "ТЦК" і один рукою зробив іншому захват шиї та ледь не зламав носа.

"Шановні батьки! Переговоріть з дітьми про наслідки небезпечних ігор. Сьогодні під час перерви діти грали в гру "ТЦК" і виконували захват рукою шиї, що ледве не зламали носа. Пояснювальні написані, розмову з заступником директора з виховної роботи провели!", –йшлося в повідомленні.

Що кажуть в поліції

У ювенальній поліції Києва повідомили, що бачили інформацію про ігру "в ТЦК" в соцмережах, але звернень до правоохоронців з цього приводу не було.

"За інформацією відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУ НП у місті Києві повідомлення про небезпечні ігри дітей у "ТЦК" в одній з шкіл столиці до підрозділів поліції Києва не надходили. Щодо повідомлення, яке ширилося у Мережі, то його походження наразі не встановлено", – розповіли в поліції Києва.

Там додали, що для попередження правопорушень у навчальних закладах працівники поліції систематично там проводять профілактичні заходи. Забезпечено максимальну присутність ювенальних поліцейських в закладах освіти для створення безпечного освітнього середовища.

Також правоохоронці говорять, що постійно здійснюють моніторинг соціальних мереж щодо виявлення публікацій за участю неповнолітніх. Вказаний напрямок діяльності перебуває на постійному контролі керівництва столичної поліції та є пріоритетним.

"За даним напрямом роботи у відділі ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУ НП у місті Києві закріплений поліцейський, який контролює події за участю дітей в інтернеті та у разі виявлення, дану подію реєструють до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події територіальних управлінь поліції ГУ НП у місті Києві та за результатами перевірок приймається рішення згідно чинного законодавства", – розповіли у поліції.

Нагадаємо, що 23 січня повідомлялося, що в Оболонському районі Києва дві школярки побили неповнолітню дівчинку. Відповідне відео з’явилося в місцевих пабліках. Кривдниць дівчини розшукали.

Також раніше в Київській області підлітки побили та жорстоко познущались з 12-річної дівчини.