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Україна

У Києві дівчата-підлітки побили 13-річну школярку: поліція вже розшукала кривдниць

Дівчинка плаче
Фото: З відкритих джерел | Дівчинка плаче (ілюстративне фото)

Дівчата завдавали ударів по обличчю руками. Адміністрація школи, де навчаються дівчата, вже знає про інцидент та допомагає у розслідуванні конфлікту.

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В Оболонському районі Києва дві школярки побили неповнолітню дівчинку. Відповідне відео з’явилося в місцевих пабліках. З етичних міркувань Фокус не розміщує його.

Побиття дівчинки на Оболоні Fullscreen
Побиття дівчинки на Оболоні
Побиття дівчинки на Оболоні Fullscreen
Побиття дівчинки на Оболоні
Побиття дівчинки на Оболоні
Побиття дівчинки на Оболоні

Зазначається, що інцидент відбувся на вулиці Героїв Дніпра у столиці ще 19 січня. На самому відео видно, як спочатку одна дівчина завдає удару рукою по щоці іншій дівчинці. Потім ще три удари по щоках завдає інша школярка.

З самого відео незрозуміло, що стало причиною побиття, проте голос за кадром одного разу, звертаючись до дівчини, яку били, сказав: "Треба думати, що говориш".

Реакція влади та поліції на побиття школярки на Оболоні

Голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик заявив, що РДА спільно з правоохоронцями та адміністрацією школи, де навчаються дівчата, розслідують обставини конфлікту та побиття.

"Усіх винних обов‘язково буде встановлено та з ними проведеться відповідна робота в межах чинного законодавства! Особисто тримаю це питання на контролі!", — написав Фесик.

Водночас поліція Києва спочатку повідомила, що проводить перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці, а вже через 2,5 години — розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 ККУ — побої та мордування.

"За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Одна із них витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження", — пояснили в поліції.

Правоохоронці вже встановили особу потерпілої та двох учасниць конфлікту — 15-річну місцеву мешканку, яка завдавала ударів, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відео знущань з потерпілої на телефон.

Наразі тривають заходи із встановлення третьої учасниці злочину.

Нагадаємо, у січні в Київській області підлітки побили та жорстоко познущались з 12-річної дівчини.

21 січня на подію відреагувала Нацполіція. Правоохоронці завітали додому до 16-річного підлітка та вручили йому підозру у катуванні та вимаганні грошей.