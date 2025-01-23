У Києві дівчата-підлітки побили 13-річну школярку: поліція вже розшукала кривдниць

Дівчата завдавали ударів по обличчю руками. Адміністрація школи, де навчаються дівчата, вже знає про інцидент та допомагає у розслідуванні конфлікту.

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В Оболонському районі Києва дві школярки побили неповнолітню дівчинку. Відповідне відео з’явилося в місцевих пабліках. З етичних міркувань Фокус не розміщує його.

Побиття дівчинки на Оболоні Побиття дівчинки на Оболоні

Зазначається, що інцидент відбувся на вулиці Героїв Дніпра у столиці ще 19 січня. На самому відео видно, як спочатку одна дівчина завдає удару рукою по щоці іншій дівчинці. Потім ще три удари по щоках завдає інша школярка.

З самого відео незрозуміло, що стало причиною побиття, проте голос за кадром одного разу, звертаючись до дівчини, яку били, сказав: "Треба думати, що говориш".

Реакція влади та поліції на побиття школярки на Оболоні

Голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик заявив, що РДА спільно з правоохоронцями та адміністрацією школи, де навчаються дівчата, розслідують обставини конфлікту та побиття.

"Усіх винних обов‘язково буде встановлено та з ними проведеться відповідна робота в межах чинного законодавства! Особисто тримаю це питання на контролі!", — написав Фесик.

Водночас поліція Києва спочатку повідомила, що проводить перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці, а вже через 2,5 години — розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 ККУ — побої та мордування.

"За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Одна із них витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження", — пояснили в поліції.

Правоохоронці вже встановили особу потерпілої та двох учасниць конфлікту — 15-річну місцеву мешканку, яка завдавала ударів, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відео знущань з потерпілої на телефон.

Наразі тривають заходи із встановлення третьої учасниці злочину.

Нагадаємо, у січні в Київській області підлітки побили та жорстоко познущались з 12-річної дівчини.

21 січня на подію відреагувала Нацполіція. Правоохоронці завітали додому до 16-річного підлітка та вручили йому підозру у катуванні та вимаганні грошей.