В Киеве девушки-подростки избили 13-летнюю школьницу: полиция уже разыскала обидчиц

Девушки наносили удары по лицу руками. Администрация школы, где учатся девушки, уже знает об инциденте и помогает в расследовании конфликта.

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В Оболонском районе Киева две школьницы избили несовершеннолетнюю девочку. Соответствующее видео появилось в местных пабликах. По этическим соображениям Фокус не размещает его.

Избиение девочки на Оболони Избиение девочки на Оболони

Отмечается, что инцидент произошел на улице Героев Днепра в столице еще 19 января. На самом видео видно, как сначала одна девушка наносит удар рукой по щеке другой девочке. Затем еще три удара по щекам наносит другая школьница.

Из самого видео непонятно, что стало причиной избиения, однако голос за кадром однажды, обращаясь к девушке, которую били, сказал: "Надо думать, что говоришь".

Реакция власти и полиции на избиение школьницы на Оболони

Председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик заявил, что РГА совместно с правоохранителями и администрацией школы, где учатся девушки, расследуют обстоятельства конфликта и избиения.

"Все виновные обязательно будут установлены и с ними будет проведена соответствующая работа в рамках действующего законодательства! Лично держу этот вопрос на контроле!", — написал Фесик.

В то же время полиция Киева сначала сообщила, что проводит проверку по факту избиения школьницы в Оболонском районе столицы, а уже через 2,5 часа — начала уголовное производство по ч. 2 ст. 126 УКУ — побои и истязания.

"По предварительной информации, девушки позвали на прогулку потерпевшую, а затем между ними начался конфликт. Одна из них вытащила телефон и начала снимать все на видео, а другие двое нанесли 13-летней школьнице телесные повреждения", — пояснили в полиции.

Правоохранители уже установили личность потерпевшей и двух участниц конфликта — 15-летнюю местную жительницу, которая наносила удары, и 14-летнюю ученицу местной школы, которая снимала видео издевательств над потерпевшей на телефон.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению третьей участницы преступления.

Напомним, в январе в Киевской области подростки избили и жестоко поиздевались над 12-летней девушкой.

21 января на происшествие отреагировала Нацполиция. Правоохранители пришли домой к 16-летнему подростку и вручили ему подозрение в пытках и вымогательстве денег.