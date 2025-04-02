"Женщины, помогайте": во Львове произошел конфликт с ТЦК, как отреагировали в военкомате (видео)

Во Львове 1 апреля произошел инцидент между военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнообязанным. После конфликта последний сбежал.

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Соответствующее видео в социальных сетях распространялось местными жителями.

На видео видно, как на одной из улиц города несколько работников ТЦК пытаются задержать мужчину в штатском. Помочь мужчине пытается "оператор", он же призывает женщин "помогать". В результате инцидента главный фигурант сбежал.

Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент. Там отметили, что мужчина был доставлен полицией в один из военкоматов города и направлен на прохождение военно-врачебной комиссии и согласно заключению был признан годным к военной службе.

После этого гражданин пытался убежать, однако был задержан военнослужащими, дежурившими при ВВК. Завязалась стычка, которая привела "к чрезмерным эмоциям".

"В общей толкотне военнообязанному гражданину удалось убежать. Он будет объявлен в розыск. По данному эпизоду руководством Львовского ОТЦК и СП назначено служебное расследование", — говорится в сообщении.

При этом от удара мужчины один из военнослужащих получил травму руки. Заявление о нападении уже подано в Национальную полицию.

Напомним, что 27 марта стало известно, что в Виннице заместитель начальника Винницкого объединенного городского ТЦК и СП ударила по голове и душила военнообязанного мужчину. Ее коллега нанес мужчине несколько ударов в лицо.

Позже, 30 марта, стало известно, что в Киеве избили военного, который сделал компании замечание из-за прослушивания в публичном месте русской музыки. Впоследствии в ТЦК уточнили, что участник инцидента не является представителем городского территориального центра комплектования, и "не проходил" военную службу там.