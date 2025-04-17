В Польше будут штрафовать за фотографии объектов критической инфраструктуры

В Польше теперь можно получить наказание за фотографию на локациях, где будет размещен специальный бело-красный знак с надписью "Фотосъемка запрещена".

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Об этом сообщает украинская служба "Польского радио".

Новые правила связаны с тем, что вступили в силу поправки к Закону о защите родины и Закону о противодействии шпионажу. Они запрещают фотографировать примерно 25 тыс. стратегических мест по всей Польше, в частности объекты, где производят, ремонтируют и хранят оружие, военную технику и боеприпасы.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, генерал Веслав Кукула отметил, что в Польше фиксируют усиление враждебной деятельности, которая направлена на получение конфиденциальной информации о критической инфраструктуре.

"Это обычаи и законы, которые действуют во многих странах. Фактически они помогут усилить нашу устойчивость, устойчивость нашей инфраструктуры, устойчивость наших Вооруженных сил и усложнят деятельность потенциального противника, который может угрожать нашей безопасности", — сказал генерал.

За нарушение правил предусматривается штраф от 5 до 20 тысяч злотых и арест до 30 суток. В частности, правоохранители могут изъять устройство, которым сделали фотографию.

Напомним, в Польше создали новую систему против дронов. Она может защитить инфраструктуру, уничтожая дроны на относительно близких расстояниях

Также Фокус ранее писал, что президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы РФ странам Балтии и Польши. По словам главы государства, эти заявления являются типичной российской дезинформацией.