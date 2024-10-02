"Оружие последнего шанса": в Польше создали новую систему против дронов (фото)

System Zwalczania Dronów может защитить инфраструктуру, уничтожая дроны на относительно близких расстояниях, утверждают в польской армии.

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Польская компания Zakłady Mechaniczne "Tarnów" совместно с варшавским Военным технологическим университетом (WAT) разработала систему борьбы с беспилотниками на базе 12,7-мм пулемета WLKM, получившую название System Zwalczania Dronów. Об этом говорится на официальном сайте Войска Польского.

Сообщается, что System Zwalczania Dronów создана для противостояния нано- и микро-БПЛА, а также другими малым летающим объектам. Среди основных ее функций — обнаружение, разведка, индикация, сопровождение и борьба с дронами.

Как отмечают в ведомстве, System Zwalczania Dronów являет собой оружие ближнего действия, которое еще называют "оружием последнего шанса". Подобные системы используются, когда беспилотник уже пребывает относительно близко. Технология идеально подойдет для защиты критически важной инфраструктуры.

Оружие против БПЛА System Zwalczania Dronów Фото: Wojsko Polskie

Система состоит из дистанционно управляемой огневой части, оснащенной многоствольным 12,7-мм пулеметом WLKM типа Gatling со скорострельностью до 3600 выстр/мин. Благодаря оптоэлектронной головке с высококлассной дневной и тепловизионной камерой и лазерным дальномером можно точно определить объект и расстояние к нему. Радиолокационная станция позволяет обнаруживать БПЛА на расстоянии до 3,5 километров.

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"Это новаторство в том смысле, что мы можем видеть мелкие цели на достаточно больших расстояниях, можем отслеживать их, особенно ночью, т.е. в ситуации, когда дрон совершенно невидим – но мы можем увидеть его с помощью тепловизионной камеры и, если необходимо, мы можем с этим бороться", — отметил руководитель проекта Военно-технологического университета Камил Вацлавик.

Система наведения System Zwalczania Dronów Фото: Wojsko Polskie

Также сообщается, что System Zwalczania Dronów — это беспилотная система. Станция оператора спроектирована так, чтобы можно было дистанционно вести огонь из безопасного места. Возможно, как автоматическое, так и ручное управление, а также комбинация обеих функций. Оружие можно установить на стационарную или мобильную платформу.

Напомним, американская корпорация Honeywell презентовала новую систему обнаружения и перехвата беспилотников, которая сможет противостоять роям дронов.

В свою очередь россияне заявили об успешных испытаниях нового многофункционального комплекса обнаружения и уничтожения малогабаритных целей типа БПЛА "Рапира-2".