"Новые возможности на поле боя": в США представили передовое оружие против роев БПЛА

Новая антидроновая система создавалась для защиты ценных объектов с учетом потребностей военных операторов, утверждает производитель.

Related video

Американская корпорация Honeywell презентовала новую систему обнаружения и перехвата беспилотных летательных аппаратов, которая сможет противостоять роям дронов. Об этом производитель заявил на своем официальном сайте.

Сообщатеся, что новый антидрон оснащен функцией радиочастотного обнаружения с сенсорной технологией, которая использует свет для обнаружения, отслеживания и идентификации объектов. Его можно устанавливать на транспортных средствах или стационарных платформах для защиты ценных объектов.

Важно

Будущее за ИИ и робототехникой: какие дроны "Дикие Шершни" создают для ВСУ (фото)

Система была разработана путем интеграции компонентов от таких производителей оборонной промышленности, как Blue Halo, Leonardo DRS, Pierce Aerospace, Silent Sentinel, Walaris, Rocky Research и Versatol.

Президент подразделения обороны и космоса Honeywell Aerospace Technologies Мэтт Майлас заявил, что новое оружие было создано после обширных исследований и испытаний с учетом потребностей военных операторов. По его словам, система отличается "многоуровневыми оборонительными возможностями".

"Мы рады продемонстрировать эту технологию для ВВС и уверены, что система может предоставить критически важные новые возможности на поле боя", — сказал Мэтт Майлас.

В компании также отметили, что команда ВВС США Global Strike недавно выбрала упомянутую антидроновую систему от Honeywell, чтобы продемонстрировать защиту ценных активов от роев беспилотников. Демонстрация запланирована на январь 2025 года.

Напомним, Корпус морской пехоты США получит мощное микроволновое оружие Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS), которое может уничтожать рои беспилотников выстрелами стоимостью 5 центов.

В свою очередь армия Великобритании получит радиочастотное направленное энергетическое оружие (RFDEW), разработанное Департаментом оборонного оборудования и обеспечения Великобритании (DE&S) и Лабораторией оборонной науки и технологий (DSTL).