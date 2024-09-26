"Нові можливості на полі бою": у США представили передову зброю проти роїв БПЛА

Нова антидронова система створювалася для захисту цінних об'єктів з урахуванням потреб військових операторів, стверджує виробник.

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Американська корпорація Honeywell презентувала нову систему виявлення і перехоплення безпілотних літальних апаратів, яка зможе протистояти роям дронів. Про це виробник заявив на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що новий антидрон оснащений функцією радіочастотного виявлення з сенсорною технологією, яка використовує світло для виявлення, відстеження та ідентифікації об'єктів. Його можна встановлювати на транспортних засобах або стаціонарних платформах для захисту цінних об'єктів.

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Система була розроблена шляхом інтеграції компонентів від таких виробників оборонної промисловості, як Blue Halo, Leonardo DRS, Pierce Aerospace, Silent Sentinel, Walaris, Rocky Research і Versatol.

Президент підрозділу оборони та космосу Honeywell Aerospace Technologies Метт Майлас заявив, що нову зброю було створено після великих досліджень і випробувань з урахуванням потреб військових операторів. За його словами, система вирізняється "багаторівневими оборонними можливостями".

"Ми раді продемонструвати цю технологію для ВПС і впевнені, що система може надати критично важливі нові можливості на полі бою", — сказав Метт Майлас.

У компанії також зазначили, що команда ВПС США Global Strike нещодавно обрала згадану антидронову систему від Honeywell, щоб продемонструвати захист цінних активів від роїв безпілотників. Демонстрація запланована на січень 2025 року.

Нагадаємо, Корпус морської піхоти США отримає потужну мікрохвильову зброю Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS), яка може знищувати рої безпілотників пострілами вартістю 5 центів.

Своєю чергою армія Великої Британії отримає радіочастотну спрямовану енергетичну зброю (RFDEW), розроблену Департаментом оборонного обладнання та забезпечення Великої Британії (DE&S) і Лабораторією оборонної науки і технологій (DSTL).