"Зброя останнього шансу": у Польщі створили нову систему проти дронів (фото)

System Zwalczania Dronów може захистити інфраструктуру, знищуючи дрони на відносно близьких відстанях, стверджують у польській армії.

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Польська компанія Zakłady Mechaniczne "Tarnów" спільно з варшавським Військовим технологічним університетом (WAT) розробила систему боротьби з безпілотниками на базі 12,7-мм кулемета WLKM, що отримала назву System Zwalczania Dronów. Про це йдеться на офіційному сайті Війська Польського.

Повідомляється, що System Zwalczania Dronów створена для протистояння нано- і мікроБПЛА, а також іншим малим літаючим об'єктам. Серед основних її функцій — виявлення, розвідка, індикація, супровід і боротьба з дронами.

Як зазначають у відомстві, System Zwalczania Dronów являє собою зброю ближньої дії, яку ще називають "зброєю останнього шансу". Подібні системи використовують, коли безпілотник уже перебуває відносно близько. Технологія ідеально підійде для захисту критично важливої інфраструктури.

Зброя проти БПЛА System Zwalczania Dronów Фото: Wojsko Polskie

Система складається з дистанційно керованої вогневої частини, оснащеної багатоствольним 12,7-мм кулеметом WLKM типу Gatling зі скорострільністю до 3600 вистр/хв. Завдяки оптоелектронній голівці з висококласною денною і тепловізійною камерою та лазерним далекоміром можна точно визначити об'єкт і відстань до нього. Радіолокаційна станція дозволяє виявляти БПЛА на відстані до 3,5 кілометрів.

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"Це новаторство в тому сенсі, що ми можемо бачити дрібні цілі на досить великих відстанях, можемо відслідковувати їх, особливо вночі, тобто в ситуації, коли дрон абсолютно невидимий, — але ми можемо побачити його за допомогою тепловізійної камери, і, якщо необхідно, ми можемо з цим боротися", — зазначив керівник проєкту Військово-технологічного університету Каміл Вацлавік.

Система наведення System Zwalczania Dronów Фото: Wojsko Polskie

Також повідомляється, що System Zwalczania Dronów — це безпілотна система. Станція оператора спроєктована так, щоб можна було дистанційно вести вогонь із безпечного місця. Можливе як автоматичне, так і ручне керування, а також комбінація обох функцій. Зброю можна встановити на стаціонарну або мобільну платформу.

Нагадаємо, американська корпорація Honeywell презентувала нову систему виявлення і перехоплення безпілотників, яка зможе протистояти роям дронів.

Зі свого боку росіяни заявили про успішні випробування нового багатофункціонального комплексу виявлення і знищення малогабаритних цілей типу БПЛА "Рапіра-2".