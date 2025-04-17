У Польщі штрафуватимуть за фотографії об'єктів критичної інфраструктури

У Польщі тепер можна отримати покарання за фотографію на локаціях, де буде розміщений спеціальний біло-червоний знак з написом "Фотозйомка заборонена".

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Про це повідомляє українська служба "Польського радіо".

Нові правила пов’язані з тим, що набули чинності поправки до Закону про захист батьківщини та Закону про протидію шпигунству. Вони забороняють фотографувати приблизно 25 тис. стратегічних місць по всій Польщі, зокрема об’єкти, де виробляють, ремонтують та зберігають зброю, військову техніку та боєприпаси.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, генерал Веслав Кукула зазначив, що у Польщі фіксують посилення ворожої діяльності, яка спрямована на отримання конфіденційної інформації про критичну інфраструктуру.

"Це звичаї і закони, які діють у багатьох країнах. Фактично вони допоможуть посилити нашу стійкість, стійкість нашої інфраструктури, стійкість наших Збройних сил і ускладнять діяльність потенційного супротивника, який може загрожувати нашій безпеці ", — сказав генерал.

За порушення правил передбачається штраф від 5 до 20 тисяч злотих і арешт до 30 діб. Зокрема, правоохоронці можуть вилучити пристрій, яким зробили фотографію.

Нагадаємо, у Польщі створили нову систему проти дронів. Вона може захистити інфраструктуру, знищуючи дрони на відносно близьких відстанях

Також Фокус раніше писав, що президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози РФ країнам Балтії та Польщі. За словами глави держави, ці заяви є типовою російською дезінформацією.