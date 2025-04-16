"Перекидає свою ядерну зброю в Білорусь": Дуда відреагував на погрози РФ

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна країнам Балтії та Польщі. За словами глави держави, такі заяви є типовою російською дезінформацією.

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Про це пише РАР.

Президента Дуду на пресконференції в Загребі після зустрічі з президентом Хорватії Зораном Мілановичем попросили прокоментувати заяву Сергія Наришкіна про те, що "Росія відповість повною силою на напад НАТО на РФ чи Білорусь, і що в такому разі постраждають насамперед країни Балтії та Польща".

За словами польського лідера, ця заява є прикладом "класичної російської дезінформації, яка є типовою для радянської школи пропаганди".

"Так говорить Росія, яка перекидає свою ядерну зброю в Білорусь, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і Євросоюзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і реалізує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, нападаючи на Україну три роки", — заявив Дуда.

Зокрема, президент Польщі наголосив, що НАТО є виключно оборонним альянсом.

"Все, що робить НАТО, є відповіддю на російську агресію. (…) НАТО ніколи ні на кого не нападало й ні на кого не нападає. Це альянс, який лише підтримує безпеку", — додав польський лідер.

Також Дуда закликав до спокою і розсудливості, а також до продовження нинішнього політичного курсу, заснованого на зміцненні безпеки і стабільності.

Нагадаємо, топчиновники РФ озвучили невдоволення Кремля і на цій підставі росіяни готуються відновити атаки на енергетичну інфраструктуру України. У низці заяв Москва говорить про те, що її вимоги для припинення вогню досі не виконані, йдеться у звіті ISW за 15 квітня.

Також Фокус писав про заяву Наришкіна 15 квітня про бачення мирної угоди щодо України, що передбачає її без'ядерний статус, демілітаризацію, денацифікацію, скасування "дискримінаційних законів" та визнання "нових кордонів" Росії.