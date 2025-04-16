"Перебрасывает свое ядерное оружие в Беларусь": Дуда отреагировал на угрозы РФ

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина странам Балтии и Польши. По словам главы государства, такие заявления являются типичной российской дезинформацией.

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Об этом пишет РАР.

Президента Дуду на пресс-конференции в Загребе после встречи с президентом Хорватии Зораном Милановичем попросили прокомментировать заявление Сергея Нарышкина о том, что "Россия ответит полной силой на нападение НАТО на РФ или Беларусь, и что в таком случае пострадают прежде всего страны Балтии и Польша".

По словам польского лидера, это заявление является примером "классической российской дезинформации, которая является типичной для советской школы пропаганды".

"Так говорит Россия, которая перебрасывает свое ядерное оружие в Беларусь, нагло приближая его к границам НАТО и Евросоюза. Россия, которая ведет себя агрессивно в отношении НАТО и реализует свой жестокий и кровожадный империализм, нападая на Украину три года", — заявил Дуда.

В частности, президент Польши подчеркнул, что НАТО является исключительно оборонным альянсом.

"Все, что делает НАТО, является ответом на российскую агрессию (...) НАТО никогда ни на кого не нападало и ни на кого не нападает. Это альянс, который только поддерживает безопасность", — добавил польский лидер.

Также Дуда призвал к спокойствию и благоразумию, а также к продолжению нынешнего политического курса, основанного на укреплении безопасности и стабильности.

Напомним, топ-чиновники РФ озвучили недовольство Кремля и на этом основании россияне готовятся возобновить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ряде заявлений Москва говорит о том, что ее требования для прекращения огня до сих пор не выполнены, говорится в отчете ISW за 15 апреля.

Также Фокус писал о заявлении Нарышкина 15 апреля о видении мирного соглашения по Украине, предусматривающего ее безъядерный статус, демилитаризацию, денацификацию, отмену "дискриминационных законов" и признание "новых границ" России.