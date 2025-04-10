СМИ пишут о смерти сотрудника ТЦК от "передозировки": в Одесском военкомате отреагировали

В сети 9 апреля распространились сообщения о смерти сотрудника ТЦК в городе Рени Одесской области якобы из-за "передозировки наркотическими веществами". В Одесском областном ТЦК и СП опровергают эту информацию и сообщают, что причиной смерти военнослужащего был отек мозга.

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Официальное сообщение опубликовано на странице Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook вечером 9 апреля.

Причиной смерти сотрудника Измаильского РТЦК и СП стал отек мозга Фото: скриншот

Пресс-служба областного ТЦК сообщила, что умер военнослужащий 2-го отдела Измаильского РТЦК и СП. Со ссылкой на медицинское заключение в территориальном центре опровергают распространенную в медиа версию о передозировке запрещенными веществами и рассказывают, что смерть вызвал отек мозга. Сообщается, что отек возник в результате черепно-мозговой травмы, которую военный получил ранее.

"Это болезненная потеря для всех, кто знал и работал с умершим. Человек, который прошел боевой путь, отдал часть своего здоровья и жизни, выполняя долг перед государством, а после ранения переведен в тыловое подразделение в соответствии с состоянием здоровья, заслуживает памяти, уважения и достойного отношения", — отметили в Одесском ОТЦК и СП.

Новость о том, что в реанимационном отделении больницы в городе Рени Одесской области умер сотрудник ТЦК, в крови которого якобы были обнаружены наркотические вещества, была опубликована 9 апреля на сайте "Бессарабия INFORM" со ссылкой на собственные источники. Сейчас доступна только русскоязычная версия публикации.

СМИ распространили новость о смерти сотрудника ТЦК якобы из-за передозировки Фото: скриншот

Напомним, полковник Виталий Ткаченко, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины 9 апреля в ответ на запрос журналистов сказал, что 70% военных ТЦК перевели на передовую в 2024-2025 годах.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп Александр Бакумов 9 апреля объяснил, почему суды отменяют штрафы ТЦК за нарушение правил воинского учета.