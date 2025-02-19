Коли мовчання руйнує: KOLA представила кліп на нову пісню (відео)

"Край" — пісня про те, як важливо говорити, коли здається, що все йде прахом. Потрібні слова в потрібний момент можуть врятувати любов і дати їй сили.

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Популярна українська співачка KOLA (справжнє ім'я Анастасія Прудіус) потішила прихильників новою піснею "Край", композицією про кохання на межі та силу розмови, що змінює долю. Відео, створене режисеркою-постановницею Лесею Подолянко, вже презентовано на каналі артистки.

"Край" — пісня про кохання, для існування якого необхідна увага обох. Це історія про те, як важливо говорити, коли здається, що все руйнується. Про стосунки, які можна врятувати розмовою, якщо вчасно почути одне одного. Пісня не тільки про біль і розчарування, а й про ті моменти, коли достатньо слів, щоб зберегти щось цінне. У цій пісні KOLA майстерно передає драматизм стосунків, де мовчання стає безоднею, а слова мають силу змінювати долю.

"Іноді ми не помічаємо важливих речей, не приділяємо уваги тому, що може врятувати наші почуття. Але завжди є шанс поговорити, зрозуміти і знайти вихід, якщо не боятися відвертості", — зазначила KOLA.

З мелодійною подачею, глибокими образами та чуттєвим виконанням "Край" торкнеться кожного, хто бодай раз відчував, як мовчання віддаляє одне від одного, як знецінення почуттів партнера руйнує кохання.

Тільки за першу годину після прем'єри кліпу його переглянули близько трьох тисяч осіб. Багато хто не зміг стримати емоцій.

"Проникає в саме серце. Пісня відгукується в душі кожного, хто її чує! Неперевершена робота команди!", "З прем'єрою! Дякую всій команді за таку чуттєву роботу! Завдяки вам ми можемо насолоджуватися справжніми українськими шедеврами, які потрапляють у серце і закарбовуються там назавжди! Любимо вас дуже!", "Це справжня музична магія! Робота, яка торкається найпотаємніших струн душі. Вірю і знаю, що вона закарбовується в серцях мільйонів людей", "Відео, слова, емоції... І сльози самі течуть по обличчю! Надпотужно!" — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус розповідав, що співачка KOLA публічно відповіла, коли планує народження первістка.