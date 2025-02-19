Когда молчание разрушает: KOLA представила клип на новую песню (видео)

"Край" – песня о том, как важно говорить, когда кажется, что все идет прахом. Нужные слова в нужный момент могут спасти любовь и дать ей силы.

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Популярная украинская певица KOLA (настоящее имя Анастасия Прудиус) порадовала поклонников новой песней "Край", композицией о любви на грани и силе разговора, меняющего судьбу. Видео, созданное режиссером-постановщиком Лесей Подолянко, уже представлено на канале артистки.

"Край" – песня о любви, для существования которой необходимо внимание обоих. Это история о том, как важно говорить, когда кажется, что все рушится. Об отношениях, которые можно спасти разговором, если вовремя услышать друг друга. Песня не только о боли и разочаровании, но и о тех моментах, когда достаточно слов, чтобы сохранить что-то ценное. В этой песне KOLA мастерски передает драматизм отношений, где молчание становится бездной, а слова имеют силу изменять судьбу.

"Иногда мы не замечаем важных вещей, не уделяем внимания тому, что может спасти наши чувства. Но всегда есть шанс поговорить, понять и найти выход, если не бояться откровенности", – отметила KOLA.

С мелодичной подачей, глубокими образами и чувственным исполнением "Край" коснется каждого, кто хотя бы раз чувствовал, как молчание отдаляет друг от друга, как обесценивание чувств партнера разрушает любовь.

Только за первый час после премьеры клипа его просмотрели около трех тысяч человек. Многие не смогли сдержать эмоций.

"Проникает в самое сердце. Песня отзывается в душе каждого, кто ее слышит! Непревзойденная работа команды!", "С премьерой! Спасибо всей команде за такую ​​чувственную работу! Благодаря вам мы можем наслаждаться настоящими украинскими шедеврами, которые попадают в сердце и запечатлеваются там навсегда! Любим вас очень!", "Это настоящая музыкальная магия! Работа, которая касается самых сокровенных струн души. Верю и знаю, что она запечатлевается в сердцах миллионов людей", "Видео, слова, эмоции… И слезы сами текут по лицу! Сверхмощно!" – пишут в комментариях.

Ранее Фокус рассказывал, что певица KOLA публично ответила, когда планирует рождение первенца.