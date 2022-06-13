Головне питання — безпека: Україна розпочала підготовку до "Євробачення-2023"

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, місце проведення фіналу пісенного конкурсу поки не афішують, але воно має відповідати двом головним критеріям — зручній логістиці та безпеці гостей.

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Українська влада вже почала готуватися до пісенного конкурсу "Євробачення", який у 2023 році має пройти в Україні, повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він зазначив, що у підготовчій роботі беруть участь Міноборони та МВС України.

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"Головне питання для нас і Європейського мовного союзу — безпека, — наголосив Тимошенко. — Щоб забезпечити зручну логістику, а головне — безпеку, розглядаємо різні локації. Які поки не можемо анонсувати".

Після того, як гурт Kalush Orchestra виграв пісенний конкурс, згідно з правилами, Україна вже втретє має прийняти "Євробачення".

У правилах також сказано, що якщо країна-переможниця з якихось причин не може прийняти конкурс, його можна провести в іншій країні. Мер Стокгольма Анна Кеніг вже повідомила українському послу у Швеції, що місто готове прийняти конкурс, якщо Україна не зможе цього зробити. Проте міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що "Євробачення-2023" обов'язково пройде в Україні.

[ + – ] Міністр культури ясно дав зрозуміти, що наступного року "Євробачення" проведуть в Україні Фото: Скриншот

Наприкінці травня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що міжнародний конкурс може пройти у Києві, як і попередні два рази. За його словами, у столиці є весь необхідний інвентар для того, щоб захід пройшов на відповідному рівні.

На початку червня британський співак Роббі Вільямс повідомив, що хоче взяти участь у "Євробаченні" і готовий приїхати в Україну. Відомий виконавець має намір виступити поза конкурсом та сподівається, що організатори дозволять йому це зробити.