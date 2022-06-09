Роббі Вільямс хоче приїхати в Україну на "Євробачення-2023"

Відомий британський співак та колишній учасник культового гурту Take That вже подав заявку

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48-річний британський співак Роббі Вільямс повідомив, що хоче взяти участь у пісенному конкурсі "Євробачення", який 2023 року пройде в Україні після перемоги Kalush Orchestra в італійському Турині. А британський виконавець Сем Райдер посів друге місце. Про це пише Mirror.

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Роббі Вільямс зізнався, що дуже хоче виступити на "Євробаченні". Він не приховував, що подав заявку після успіху Сема Райдера. Адже той уперше за 20 років піднявся на таке високе місце.

Втім, Роббі побоюється "нульових" оцінок, тому сподівається стати запрошеною зіркою і виступити поза конкурсом.

[ + – ] Роббі Вільямс Фото: Instagram robbiewilliams

"Я вже подав заявку від свого імені, але не як кандидат від Великої Британії, а для виступу в перерві", — сказав співак.

Він зізнався, що завжди любив "Євробачення" і завжди його дивився, так що він вирішив наслідувати приклад Джастіна Тімберлейка, який представив свою нову пісню Can't Stop The Feeling у фіналі конкурсу "Євробачення-2016", який проходив у Стокгольмі. А також Мадонни, яка виступала на цьому конкурсі в Тель-Авіві у 2019 році. Вона виконувала два хіти: у Тель-Авіві спеціальною гостею музичного вечора стала попдіва Мадонна.

Так, у фіналі конкурсу світова зірка виконала дві пісні: Like A Prayer 1989 року та новий сингл Future, який заспівала з репером Quavo.

"Я подумав, що хочу вчинити також як ці двоє. І я відправив своє ім'я. Я знаю, що конкурс може пройти в Україні, але я все одно поїду! Я справді люблю Євробачення", — сказав Роббі.

А відповідаючи на запитання, як учасники можуть виграти конкурс, сказав, що просто треба знайти чудову пісню та чудового виконавця.

Нагадаємо, Сем Райдер, який брав участь у "Євробаченні" у 2022 році, посів друге місце та повернувся до Британії справжньою зіркою. Він уже встиг виступити на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети.