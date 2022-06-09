Робби Уильямс хочет приехать в Украину на "Евровидение-2023"

Известный британский певец и бывший участник культовой группы Take That уже подал заявку

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48-летний британский певец Робби Уильямс сообщил, что хочет принять участие в песенном конкурсе "Евровидение", которое в 2023 году пройдет в Украине после победы Kalush Orchestra в итальянском Турине. А британский исполнитель Сэм Райдер занял почетное второе место. Об этом пишет Mirror.

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Робби Уильямс признался, что очень хочет выступить на "Евровидении". Он не скрывал, что подал заявку после успеха Сэма Райдера. Ведь тот впервые за 20 лет поднялся на такое высокое место.

Впрочем, Робби опасается "нулевых" оценок, так что надеется стать приглашенной звездой и выступить вне конкурса.

[ + – ] Робби Уильямс Фото: Instagram robbiewilliams

"Я уже подал заявку от своего имени, но не как кандидат от Великобритании, а для выступления в перерыве", — сказал певец.

Он признался, что всегда любил "Евровидение" и всегда его смотрел, так что он решил последовать примеру Джастина Тимберлейка, который представил свою новую песню Can't Stop The Feeling в финале конкурса "Евровидение-2016", который проходил в Стокгольме. А также Мадонны, которая выступала на этом конкурсе в Тель-Авиве в 2019 году. Она исполняла два хита: в Тель-Авиве специальной гостьей музыкального вечера стала поп-дива Мадонна.

Так, в финале конкурса мировая звезда исполнила две песни: Like A Prayer 1989 года и новый сингл Future, который спела с рэпером Quavo.

"Я подумал, что хочу поступить также как эти двое. И я отправил свое имя. Я знаю, что конкурс может пройти в Украине, но я все равно поеду! Я действительно люблю Евровидение", — сказал Робби.

А отвечая на вопрос, как участники могут выиграть конкурс, сказал, что просто надо найти отличную песню и отличного исполнителя.

Напомним, Сэм Райдер, который принимал участие в "Евровидении" в 2022 году, занял второе место и вернулся в Британию настоящей звездой. Он уже успел выступить на Платиновом юбилее королевы Елизаветы.