Сэм Райдер, британский участник Евровидения, выступит для королевы Елизаветы

Кроме восходящей звезды, на Платиновом юбилее выступят Род Стюарт, Дайана Росс, сэр Элтон Джон и прочие звезды

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Сэм Райдер, британский певец и звезда соцсетей, который в 2022 году выступал на "Евровидении" и занял почетное второе место, выступит на Платиновом юбилее королевы Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mail.

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Восходящая звезда окажется в прекрасной компании. Вместе с ним на сцене BBC Platinum Party At The Palace у памятника королеве Виктории выступят такие ветераны, как сэр Элтон Джон, Дайана Росс, Род Стюарт, инди-рокеры Elbow и Элла Эйр.

Бывший владелец кафе в Эссексе стал настоящей звездой, после того, как начал выкладывать свои каверы в TikTок, и именно его Великобритания отправила на Евровидение в 2022 году. Он занял второе место с 283 очками, что является лучшим результатом страны за 20 лет. Первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra.

Большая сцена с 15 высокотехнологичными прожекторами будет установлена перед знаменитым памятником Виктории из мрамора и бронзы возле Букингемского дворца. Ожидается, что на концерт придут 22 тысячи человек.

[ + – ] Монтаж сцены у Букингемского дворца Фото: Скриншот

Райдер уже сообщил в соцсетях, что буквально "потерял дар речи", когда его пригласили выступить на BBC Platinum Party At The Palace.

Также на концерте, который пройдет в субботу, 4 июня, выступят гитарист Queen Брайан Мэй и Адам Ламберт. Напомним, 20 лет назад Брайан Мэй исполнил God Save The Queen на крыше Букингемского дворца во время Золотого юбилея королевы в 2002 года.

"Спустя двадцать лет после великолепного Золотого юбилея королевы мы очень рады, что нас снова пригласили. Потом был момент, когда я задумался, где я могу оказаться после крыши Букингемского дворца?", — рассказал Мэй.

[ + – ] Празднования в честь Платинового юбилея королевы

Также выступать на концерте ВВС будут Андреа Бочелли, Алиша Киз, Duran Duran и ансамбль Ханса Циммера, а среди приглашенных гостей уже заявлены сэр Дэвид Аттенборо, теннисистка Эмма Радукану, Дэвид Бекхэм, Стивен Фрай и дама Джули Эндрюс.

Завершится концерт выступлением соул-легенды Дайаны Росс. Это будет ее первое живое выступление в Великобритании за 15 лет.

"Я имела честь встречаться с королевой много раз на протяжении всей своей жизни. Ее Величество была и остается невероятным источником вдохновения для очень многих людей во всем мире, и я была очень рада получить приглашение выступить на таком знаменательном и историческом событии", — призналась Росс.

Курирует концерт еще одна живая легенда — Эндрю Ллойд Уэббер.