UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Британский участник Евровидения вернулся на родину в розовой панаме от Kalush Orchestra

581
сэм райдер, евровидение, евровидение 2022, розовая панама
Фото: PA | Сэм Райдер в розовой панаме от Олега Псюка

Сэм Райдер показал на песенном конкурсе лучший для Великобритании результат за 20 лет, заняв второе место

Британский исполнитель Сэм Райдер, который представлял свою страну на "Евровидении" в 2022 году вернулся на родину, надев подарок от солиста Kalush Orchestra Олега Псюка: розовую панаму. Об этом пишет Daily Mail.

Сэм Райдер сказал, что чувствовал себя "фантастически"" когда приземлился в аэропорту "Хитроу". Он сказал, что не ожидал такого "приема", ведь в аэропорту собрались его поклонники.

сэм райдер, евровидение
Сэм Райдер в розовой панаме от Олега Псюка
Фото: PA

В знак уважения к победителям от Украины, Райдер надел розовую панаму, подарок от Олега Псюка, которая уже стала его фирменным знаком.

Kalush Orchestra, олег псюк, розовая панама
Олег Псюк и его розовая панама
Фото: Instagram kalush.official

Звезда соцсетей, который прославился благодаря каверам на известные треки, достойно представил свою страну на Евровидении. Он исполнил песню SPACE MAN, обошел фаворитов из Испании и Швеции и занял почетное второе место с 283 очками, что является лучшим результатом страны за 20 лет. Ведь, напомним, в прошлом году исполнитель из Британии занял последнее место.

Выступление Сэма Райдера на "Евровидении"

"Выступление Сэма было просто невероятным, и мы гордимся им, ведь он добился лучшего результата за 20 лет для Великобритании на "Евровидении". Выступление Kalush Orchestra было невероятным и вызвало потрясающий резонанс как на сцене, так и во всем мире — мы сердечно поздравляем Украину с их победой", — уже отметили на ВВС.

"Все еще в космосе, чуваки! Спасибо всем за то, что излучали любовь, позитив и доброту на протяжении всего этого дикого и эйфорического опыта", — описал Райдер свой опыт.

Напомним, Великобритания побеждала в "Евровидении" пять раз. Последний раз это произошло в Дублине в 1997 году. Выиграла рок-группа Katrina and the Waves с песней Love Shine A Light.

А победители конкурса"Евровидение" Kalush Orchestra уже рассказали о своих планах. Они собираются гастролировать и продать свой приз на благотворительном аукционе. Деньги музыканты пообещали пожертвовать ВСУ.

Они также выпустили клип на свой хит Stefania. Снимали его на руинах Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки, который были оккупированы ВС РФ.