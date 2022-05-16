Британский участник Евровидения вернулся на родину в розовой панаме от Kalush Orchestra

Сэм Райдер показал на песенном конкурсе лучший для Великобритании результат за 20 лет, заняв второе место

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Британский исполнитель Сэм Райдер, который представлял свою страну на "Евровидении" в 2022 году вернулся на родину, надев подарок от солиста Kalush Orchestra Олега Псюка: розовую панаму. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сэм Райдер сказал, что чувствовал себя "фантастически"" когда приземлился в аэропорту "Хитроу". Он сказал, что не ожидал такого "приема", ведь в аэропорту собрались его поклонники.

[ + – ] Сэм Райдер в розовой панаме от Олега Псюка Фото: PA

В знак уважения к победителям от Украины, Райдер надел розовую панаму, подарок от Олега Псюка, которая уже стала его фирменным знаком.

[ + – ] Олег Псюк и его розовая панама Фото: Instagram kalush.official

Звезда соцсетей, который прославился благодаря каверам на известные треки, достойно представил свою страну на Евровидении. Он исполнил песню SPACE MAN, обошел фаворитов из Испании и Швеции и занял почетное второе место с 283 очками, что является лучшим результатом страны за 20 лет. Ведь, напомним, в прошлом году исполнитель из Британии занял последнее место.

[ + – ] Выступление Сэма Райдера на "Евровидении"

"Выступление Сэма было просто невероятным, и мы гордимся им, ведь он добился лучшего результата за 20 лет для Великобритании на "Евровидении". Выступление Kalush Orchestra было невероятным и вызвало потрясающий резонанс как на сцене, так и во всем мире — мы сердечно поздравляем Украину с их победой", — уже отметили на ВВС.

"Все еще в космосе, чуваки! Спасибо всем за то, что излучали любовь, позитив и доброту на протяжении всего этого дикого и эйфорического опыта", — описал Райдер свой опыт.

Напомним, Великобритания побеждала в "Евровидении" пять раз. Последний раз это произошло в Дублине в 1997 году. Выиграла рок-группа Katrina and the Waves с песней Love Shine A Light.

А победители конкурса"Евровидение" Kalush Orchestra уже рассказали о своих планах. Они собираются гастролировать и продать свой приз на благотворительном аукционе. Деньги музыканты пообещали пожертвовать ВСУ.

Они также выпустили клип на свой хит Stefania. Снимали его на руинах Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки, который были оккупированы ВС РФ.