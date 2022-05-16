Британський учасник Євробачення повернувся на батьківщину в рожевій панамі від Kalush Orchestra

Сем Райдер показав на пісенному конкурсі найкращий для Великобританії результат за 20 років, посівши друге місце.

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Британський виконавець Сем Райдер, який представляв свою країну на "Євробаченні" у 2022 році, повернувся на батьківщину, одягнувши подарунок від соліста Kalush Orchestra Олега Псюка: рожеву панаму. Про це пише Daily Mail.

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Сем Райдер сказав, що почувався "фантастично", коли приземлився в аеропорту "Гітроу", сказав, що не очікував такого "прийому", адже в аеропорту зібралися його шанувальники.

[ + – ] Сем Райдер у рожевій панамі від Олега Псюка Фото: PA

На знак пошани до переможців від України, Райдер одягнув рожеву панаму, подарунок від Олега Псюка, яка вже стала його фірмовим знаком.

[ + – ] Олег Псюк і його рожева панама Фото: Instagram kalush.official

Зірка соцмереж, який уславився завдяки каверам на відомі треки, гідно представив свою країну на Євробаченні. Він виконав пісню SPACE MAN, обійшов фаворитів з Іспанії та Швеції та посів почесне друге місце з 283 очками, що є найкращим результатом країни за 20 років. Адже, нагадаємо, минулого року виконавець із Британії посів останнє місце.

[ + – ] Виступ Сема Райдера на "Євробаченні"

"Виступ Сема був просто неймовірним, і ми пишаємося ним, адже він досяг найкращого результату за 20 років для Великобританії на "Євробаченні". Виступ Kalush Orchestra був неймовірним і викликав приголомшливий резонанс як на сцені, так і в усьому світі — ми щиро вітаємо Україну з їхньою перемогою", — вже зазначили на ВВС.

"Усе ще в космосі, чуваки! Дякуємо всім за те, що випромінювали кохання, позитив і доброту протягом усього цього дикого й ейфоричного досвіду", — описав Райдер свій досвід.

Нагадаємо, Великобританія перемагала в "Євробаченні" п'ять разів. Востаннє це сталося у Дубліні в 1997 році. Виграв рок-гурт Katrina and the Waves із піснею Love Shine A Light.

А переможці конкурсу "Євробачення" Kalush Orchestra вже розповіли про свої плани. Вони збираються гастролювати та продати свій приз на благодійному аукціоні. Гроші музиканти пообіцяли пожертвувати ЗСУ.

Вони також випустили кліп на хіт Stefania. Знімали його на руїнах Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки, які були окуповані ЗС РФ.